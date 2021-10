Fællestillidsrepræsentanter fra en række sygehuse og dele af psykiatrien i Region Sjælland har sendt et åbent brev til regionen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Åbent brev: Vi er både bekymrede for sygeplejerskerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent brev: Vi er både bekymrede for sygeplejerskerne

Sjælland - 25. oktober 2021 kl. 17:50 Kontakt redaktionen

Dags dato er nedenstående brev blevet sendt til regionsrådet i Region Sjælland. Afsenderne er sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter fra Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Psykiatrien Vest, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Sjællands Universitetshospital Køge og Slagelse Sygehus. De repræsenterer ifølge brevet ca. 3500 medlemmer, der arbejder på Region Sjællands sygehuse og i psykiatrien.

Kære regionsrådsmedlem

Vi skriver, fordi vi er dybt bekymrede. Vi er både bekymrede for sygeplejerskerne og for patienterne i Region Sjælland. Fremtiden ser mere end dyster ud, hvis der ikke med det samme bliver gjort en indsats for at få regionens sygeplejersker til at blive og for at rekruttere sygeplejersker til de mange ledige sygeplejerskestillinger i Region Sjælland.

Vi vil med dette brev opfordre til en lokal indsats for at forhindre et sygehusvæsen i Region Sjælland i frit fald. Det kræver vilje og mod af jer.

Da regionsrådet i 2017 konstituerede sig, var et af fokusområderne arbejdsmiljø og rekrutteringsudfordringer for regionens sygehuse. Det forlød, at man ville lytte til de ansatte og deres faglige organisationer for at skabe en attraktiv region, som potentielle medarbejdere gerne vil søge til. Hvordan går det med det?

Arbejdsmiljøet er presset helt ud over kanten

Forholdene på regionens sygehuse og i Psykiatrien er mange steder chokerende: Vagtplanerne hænger ikke sammen til trods for, at sygeplejerskerne udviser en helt overmenneskelig fleksibilitet. Overbelægning, dobbeltvagter, inddragede fridage, utilstrækkelig tid til oplæring af nyansatte og nyuddannede, og ansvar for alt for mange patienter er hverdagskost mange steder.

Det urimelige arbejdsmiljø på sygehusene og i Psykiatrien medfører sygemeldinger pga. stress og har også fået en del sygeplejersker til at søge væk. Mange har endda søgt ud af faget, og endnu flere overvejer at gøre det. Og det kniber med at få besat de ledige stillinger, for op imod hvert andet opslag fører ikke til ansættelse af en sygeplejerske. Det er jeres ansvar at forbedre arbejdsmiljøet, så vi sammen kan sikre et sundhedsvæsen, vi kan være bekendt.

Fatale konsekvenser Sygeplejerskemanglen er skyld i, at der sker flere fejl på sygehusene. Indlæggelsestiden bliver forlænget unødigt, og mennesker dør, fordi der ikke er sygeplejersker nok. På nogle afdelinger efterlades patienterne uden sygeplejersker efter kl. 15. Hvordan skal ufaglærte vikarer kunne påtage sig en sygeplejerskes ansvar og dermed have ansvar for patienternes liv? Mange patienter udskrives også alt for tidligt til en primærsektor, der endnu ikke er gearet til den allermest komplekse sygepleje. Patienter og borgere er de store tabere. Men det får også endnu flere sygeplejersker til at overveje andre karriereveje, for de kan simpelthen ikke leve med, at patientsikkerheden er i fare.

Lyt nu til os - det er os, der kender virkelighedens verden i Region Sjælland

Vi anmoder med dette brev om at I, de ansvarlige for Region Sjællands Sygehuse, lytter til os. Det er os, der kender hverdagen på sygehusene og i Psykiatrien. Hvor der er vilje, er der en vej. Hvis I vil sikre, at Region Sjælland kan fastholde og rekruttere sygeplejersker, så må I sikre dem en ordentlig løn. En lønforbedring vil sætte en positiv spiral i gang: Flere sygeplejersker vælger at blive, og det bliver lettere at rekruttere sygeplejersker. Det betyder flere sygeplejersker på sygehusene, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet. Derfor siger vi: Mere i løn = flere sygeplejersker!

Vi vil meget gerne tale med jer om den kritiske situation. Det håber vi, at I vil gøre, når vi afholder en demonstration foran Regionrådshuset den 1. november kl. 15-16. Grib muligheden for at se problemerne - og os - i øjnene.