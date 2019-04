9. april 1940: Sådan forløb besættelsen på Sjælland

For nøjagtig 79 år siden besatte tyske tropper Danmark. Kvart over klokken 04 om morgenen den 9. april 1940 rykkede de første tyske tropper ind over den danske grænse ved Padborg og ikke mange minutter efter ankom tyske troppetransportskibe til en række danske havne - blandt andet Korsør, hvor en større styrke af tyske soldater gik i land. I alt blev det landsat 14.000 tyske soldater i løbet af dagen. Mere end dobbelt som mange, som det danske forsvar havde på Sjælland.

Her er udpluk af, hvad der skete på Sjælland på førstedagen af den tyske besættelse:

04.41 - Tyske tropper går i land i Korsør:

Melding om landgang af større styrke tyske soldater i Korsør. Inden landgang var det tyske krigsskib, Schleswig-Holstein, i øvrigt gået på grund på Badstuerevet ud for Korsør. Skibet var ankommet for tidligt og havde sejlet rundt uden for havnen.

05.05 - Soldater i alarmberedskab:

Krigsministeriet meddeler at generalløjtnant Prior har sat den Sjællandske og Jyske Division i alarmberedskab og også slået alarm til Den Kgl. Livgarde. Alle enheder er beordret at være klar til kamp.

05.13 - Masnedøfortet indtaget:

96 tyske faldskærmjægere hoppede ud over Masnedø og Storstrømsbroen, hvorefter de erobrede Masnedøfortet og Storstrømsbroen uden at møde modstand. Fortet var bemandet med to værnepligtige og en civil ansat fortmester. De to værnepligtige havde geværer, men ingen ammunition.

En tysk soldat omkom, da han ramte en højspændingsmast med sin faldskærm.

Hos 5. regiment, som lå i Vordingborg, fik den ledende officer besked fra Krigsministeriet, at man skulle følge forholdsordren vedtaget i september. En bemærkning fra obersten om, at han i så fald måtte åbne ild blev besvaret med et bekræftende ja. Men skud blev aldrig affyret.

Soldaterne på kasernen blev vækket af motorlarm, og da de kiggede op fløj 28 tyske jagere nærmest i øjenhøjde hen over kasernen.

05.25 - Garnisoner alarmeres:

Krigsministeriets officerer alarmerer de sjællandske garnisoner uden for København. Høveltelejren blev f.eks. alarmeret kl. 5.28, og man blev herfra bedt om at alarmere Sandholmlejren.

05.44 - Rekognosceringsfly er lettet fra Værløse:

Et rekognosceringsfly, med løjtnant V. Godtfredsen og sekondløjtnant G.F. Brodersen om bord, er lettet med kurs mod Sønderjylland. Samtidig er de danske eskadriller ved at gøre sig klar til at udstationere deres fly på forskellige flyvepladser rundt om i landet.

05.47 - Dansk rekognosceringsfly skudt ned:

Rekognosceringsflyet, der gik på vingerne fra Værløselejren, er blevet skudt ned af to eskadriller Messerschmitt Bf 110 angrebsfly i en højde af kun 50 meter. De to ombordværendes skæbne kendtes endnu ikke. Efter nedskydningen af rekognosceringsflyet vendte de tyske fly om og angreb flyvepladsen.

Her blev syv danske fly ødelagt og yderligere 14 fly fik betydelige skader.

Der havde været talt om at flytte de danske flyvemaskiner væk fra Værløse - blandt andet til området omkring Ringsted og Haslev - ligesom flere fly skulle placeres i Jylland, men forud for besættelsen var de danske myndigheder bange for at omrokere tropper som kunne virke provokerende på tyskerne.

05.50 - Soldater klar til kamp:

Soldater på kasernen i Slagelse gjorde sig klar til at rykke i stilling og dække vejene fra Korsør og Skælskør.

Soldaterne drog afsted kort efter klokken 06, men umiddelbart efter kom der en melding om, at regeringen havde givet ordre om ikke at yde modstand.

Kort efter havde en tysk cykeldeling besat Vårby Bakke uden for Slagelse.

06.15 - Nej til kamp:

Obersten for 5. regiment i Vordingborg, Harrel, får ag kongens kabinetsekretær at vide, at han ikke må sende soldaterne i kamp, da der blev forhandlet mellem den danske og tyske regering.

I øvrigt kunne man efterfølgende konstatere, at tyske tropper havde gravet sig ned ved alle kasernens udgange, hvor de lå med skudklare maskingeværer.

07-13 - Tyske tropper nu i Slagelse og Vordingborg:

De tyske tropper, der gik i land i Korsør, er nu nået til Slagelse og Vordingborg.

09.58 - Dansk officer nægter at adlyde ordre:

Den danske officer oberst Helge Bennike, der er chef for 4. regiment i Roskilde, har besluttet at nægte at adlyde ordren om at stoppe kampen. Obersten overvejede at sende sine 400 soldater i kamp, men valgte i stedet at bruge de mange lastbiler, som var blevet rekvireret fra egnens landmænd til at transportere soldaterne til Helsingør for på den måde at nå til Sverige, som endnu ikke var blevet besat.

I Helsingør marcherede soldaterne uden videre ombord på Helsingborgfærgen, hvor Helge Bennike gik op på broen og beordrede kaptajnen til at sejle mod Sverige. Ordren var ikke til at misforstå, da obersten samtidig klappede på skæftet af sin pistol.

08.35 - Tyske soldater i Ringsted:

Der er meldinger om, at tyske soldater er set i Ringsteds gader.

08.57 - Tyske soldater er ankommet til Roskilde:

Det er den 198. Infanterie-Division, som er nået frem til garnisonsbyen Roskilde.

Formiddag - Møde på pissoir:

I løbet af morgenden 9. april spredte der sig et rygte i Holbæk om, at byens garnisionskommandant, oberst Lunn, at lutter ærgelse over den tyske besættelse havde taget livet af sig selv. Det rygte aflivede Lunn ved at sadle sin hest og ride en formiddagstur ned ad Ahlgade.

Da Lunn hørte om rygtet, lod han sin hest sadle og red en formiddagstur op og ned ad Ahlgade for at dementere rygterne.

Senere tog han i sin egenskab af øverstkommanderende mod de første tyskere - en tysk opklaringsenhed.

Mødet foregik - ifølge den efterfølgende fortælling- på et pissoir – omgivelser, som Lunn fandt passende for et møde med værnemagten.

10.16 - Flere soldater sejler til Sverige:

Endnu en afdeling af garnisionen i Roskilde er sejlet fra Helsingør til Helsingborg.

Formiddag - tysk patrulje opdages ikke:

I Næstved fik Grønnegade Kaserne besøg af en tysk cykelpatrulje. Men besøget var så diskret, at vagten slet ikke opdagede det, så de tyske soldater blev ikke bemærket i vagtprotokollen.

22.15 - Tyske tropper i Helsingør:

De første tyske tropper kom først til Helsingør 9. april kl. 22.15, da et tysk kompagni ankom til Helsingør fra Hillerød, og den tyske kaptajn meldte sig til garnisonskommandanten. Det tyske kompagni blev efterfølgende indlogeret på et vandrehjem lige uden for Helsingør.