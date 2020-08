85.000 slagtninger udskydes efter Ringsted-nedlukning: - Ikke kritisk

Trods øget kapacitet og overarbejde for de ansatte både fredag og lørdag på Danish Crowns jyske slagterier forventer slagterikoncernen ikke at kunne fjerne puklen af ophobede slagtninger helt efter nedlukningen i Ringsted.

- Selv om vi har skruet op, må vi udsætte cirka 85.000 slagtninger til næste uge. Det skyldes, at landmændene i de sidste uger har meldt flere slagtninger ind, end vi havde forventet. Det er ikke ønskeligt for hverken Danish Crown eller landmændene, at vi må udsætte de her slagtninger. Men det er på et niveau, der er håndterbart. Vi har prøvet det før, siger Jens Hansen, pressechef i Danish Crown Til Sn.dk