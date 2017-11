Se billedserie Susanne Hansen, hendes mor Bente Mortensen og hendes to brødre er endelig kommet frem til slutningen af en lang kamp for anerkendelse af, at mangelfuld behandling kostede deres far og mand livet. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

73-årig døde som følge af behandling: Nu tilkendes stor erstatning

20. november 2017

De fleste, som kommer hurtigt i behandling for en blødning i lillehjernen, kan komme sig uden eller næsten uden mén.

For en 73-årig mand blev det mangelfuld efterbehandling på Medicinsk Afdelings neurologiske afsnit på Slagelse Sygehus, som kostede ham livet.

Det står smertefuldt sort på hvidt i afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen, der netop har tilkendt enken efter Venny Mortensen en erstatning på godt 400.000 kroner.

- Det er rigtigt sørgeligt at læse. På en måde er det jo befriende og alt besværet værd, at vi får anerkendelse for vores kamp. Men det er også virkelig hårdt, siger Susanne Hansen til Sjællandske.

Hun er datter af Venny Mortensen, der døde 25. marts 2016 efter et kritisabelt indlæggelsesforløb på Slagelse Sygehus' Medicinsk Afdelings neurologiske afsnit. Hans død »er en følge af behandlingen«, der »ikke blev udført som en erfaren specialist på det pågældende område ville have gjort«, lyder det i afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen, som enken netop har modtaget.

Hun er stadig tynget af tabet af manden.

For han var i bedring under indlæggelsen på Rigshospitalet og i den første periode på Slagelse Sygehus, hvor han var indlagt på intensiv afdelingen. Men da han blev overført til Medicinsk Afdelings neurologiske afsnit gik alt galt.

- Jeg er bitter og i sorg, og jeg skal leve med traumet, siger Bente Mortensen.

Styrelsen for Patientsikkerhed fastslog allerede i april i år, at indlæggelsesforløbet på neurologisk afsnit var kritisabelt og »ikke fagligt forsvarlig«.

Den 73-årige havde fået beskadiget synkerefleksen, og han kom derfor til at fejlsynke. Det medførte gentagne lungeinfektioner. Samtidig var han medicineret for kraftigt, så han var ude af stand til at fortsætte den nødvendige genoptræning.