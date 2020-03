Foto: Screendump fra Facebook

700 meldt sig klar til corona-hjælp på sygehuse: »Imponerende« og »overvældende«

Sjælland - 16. marts 2020 kl. 11:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risikoen for at coronavirusset skal sætte sygehuse og det øvrige sundhedsvæsen under pres har på få døgn fået tusinder af til at tilbyde deres hjælp til landets sygehuse.

Mandag morgen havde knap 2800 meldt sig under fanerne i Region Midtjyllands »jobbank« for frivillige, der åbnede fredag eftermiddag. I Region Sjælland, hvis jobbank åbnede lørdag eftermiddag, var der mandag formiddag over 700, som har meldt sig som frivillige i »jobbanken«. Og antallet tallet vokser.

Det oplyser regionen mandag formiddag.

"Vildt imponerende - Det er vildt imponerende, at folk melder sig i så stort antal. Det er overvældende og dejligt, at se, at folk kan og vil give en hånd med, siger koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen.

De frivillige er primært læger, sygeplejersker, sosu'ere og andre med sundhedsfaglig baggrund, som enten er gået på pension, studerende eller ledige. Men også bioanalytikere og mange pædagoger, som kan hjælpe til med eksempelvis psykisk syge eller andre udsatte borgere, har meldt sig klar.

- Vi er nu gået i gang med at vurdere individuelt, hvilke opgaver og funktioner, folk kan udføre. Nogen kan næsten gå direkte ind og hjælpe, mens andre skal have lynkurser eller undervises for at kunne være klar, ligesom en del af vores egne læger og sygeplejersker, der er ved at blive overflyttet fra andre opgaver, siger han.

Nogen i venteposition Behovet for ekstra hænder er ifølge koncerndirektøren ikke akut lige nu. Så de gode kræfter kommer ikke i aktion med det samme.

- Men vi kommer ikke til at sige til nogen af dem, der har meldt sig, at vi ikke har brug for dem. Men der vil være nogen, hvor vi må sige, at vi vender tilbage, når behovet opstår, siger Leif Panduro Jensen.

Niels Reichstein Larsen, der er direktør på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR), opfordrede i sidste uge alle personer, med sundhedsfaglig baggrund, der kunne hjælpe, til at kontakte ham. Siden er det væltet ind med henvendelser, oplyser han på Facebook:

»Det er helt overvældende så mange af jer der tilbyder hjælp. Mange tak til alle jer, også for de mange delinger og støtte, skriver Niels Reichstein Larsen, der også opfordrer interesserede til at tage fat i regionens jobbank frem for at kontakte ham.

Region Sjællands "jobbank" for sundhedsansatte, pædagoger og andre med relevant baggrund, der vil melde sig som frivillige til corona-beredskabet, findes her.



En tilsvarende jobbank i Region Hovedstaden findes her.

