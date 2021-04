70 procent af frontpersonalet i Region Sjælland mangler vaccine

Mange ansatte - især i kommuner og privat praksis - mangler at blive vaccineret. Foto: Anders Ole Olsen

Sjælland - 14. april 2021 kl. 19:46 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Sundhedsstyrelsens beslutning om at droppe vaccinen fra AstraZeneca påvirker 38.123 mennesker i Region Sjælland. De fleste er frontpersonale i kommuner og regionen.

Mange ansatte på plejehjem, i socialpsykiatrien, hjemmeplejen, tandlæger, praktiserende læger og på sygehuse har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca og har ventet på at få andet og sidste stik for at være beskyttet mod Covid-19.

Helt præcis er det 23.832 mennesker i Region Sjælland.

- Desuden har vi yderligere inviteret 14.291 borgere, og det er typisk ansatte, til at få vaccinen fra AstraZeneca, der ikke nåede at få første stik, før den blev sat på pause, fortæller Trine Holgersenx, direktør for Det nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Hun kan på nuværende tidspunkt ikke opklare, om de halvvejs vaccinerede skal færdigvaccineres med et eller to stik med en anden vaccine efter, at Sundhedsstyrelsen onsdag fjernede AstraZeneca fra vaccineprogrammet i Danmark.

Det er også uafklaret, hvornår de ansatte, der tilhører den såkaldte vaccinegruppe 4, skal indkaldes til vaccination. Blandt andet har Foreningen af Yngre Læger udtrykt bekymring for, at de uvaccinerede ansatte, der kan arbejde med Covid-smittede borgere, nu vil indkaldt til vaccine efter alder - i stedet for den oprindelige prioritering af risiko.

- Det er der ikke truffet beslutning om. Det eneste vi ved er, at der nu bliver vaccineret med de to vacciner, der er tilgængelige fra Moderna og PfizerBionTech. Vi læner os op ad de nationale retningslinjer, og vi har kapaciteten til at vaccinere mange. Men lige nu må vi afvente en udmelding, siger Trine Holgersen, der har forståelse for forsigtigheden ved at standse brugen af en vaccine, der har givet en sjældent type alvorlige blodpropper hos ganske få mennesker.

- Når man vaccinerer raske mennesker, er det vigtig at sikre sig, at der er helt styr på bivirkningerne for at sikre fortsat opbakning til vaccinationsprogrammet.

Vaccinen fra AstraZeneca, der allerede er distribueret ud til regionerne, bliver foreløbig stående i køleskabet.

- Vi skal nok passe godt på den. Men det er heller ikke afklaret, hvad der skal ske med den, siger Trine Holgersen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste rapport over vaccinetilslutningen er 15.065 ansatte i det kommunale og regionale social- og sundhedsområde i Region Sjælland færdigvaccineret. Det svarer til 30 procent.

61 procent af frontpersonalet på regionens sygehuse - 10.116 mennesker - er færdigvaccineret.