Da Landsholdet lagde gaderne øde under sommerens EM i fodbold samledes Omøs beboere i stort tal i øens nye udendørs forsamlingshus for at se kampene sammen. Omøs forsamlingshus er blandt tidligere modtagere fra Her bor vi-puljen. Pr-foto

68 forslag til sjællandske by-fællesskaber

Genstart foreningslivet

Det matcher godt med Nordea-fondens målsætning om flere gode liv. Her bor vi-puljen er netop sat i verden for at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. Med puljen ønsker Nordea-fonden at fremme det gode liv i mindre bysamfund og imødekomme de ønsker og behov, som ses ude i landet. Derfor valgte fonden at genåbne sin Her bor vi-pulje med 50 mio. i foråret 2021 - for der er stadig stor efterspørgsel på netop dette område.