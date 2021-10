Se billedserie Margrethe udråbes til dronning af Danmark af daværende statsminister Jens Otto Krag 15. januar 1972. Foto: Aage Sørensen/Scanpix Foto: Aage Sørensen/Scanpix Denmark

50 år som regent: Interview om dronning Margrethe: Hun har ændret monarkiet

23. oktober 2021 Af Rune Reggelsen Skjold

Thomas Larsen var kun lige fyldt syv år, da dørene gik op ved balkonen på Amalienborg, og daværende statsminister Jens Otto Krag trådte ud sammen med en sortklædt, ung Margrethe. På denne råkolde januardag ændrede hendes status sig fra kronprinsesse til dronning. Udadtil var det den samme Margrethe, offentligheden hele tiden havde kendt. Men inden i den 31-årige nyligt udråbte dronning var alt anderledes. Nu skulle hun udfylde den rolle, der havde været hendes skæbne, siden hun var 13 år gammel.

50 år senere har Thomas Larsen lagt sidste hånd på en biografi om dronningen i anledning af hendes jubilæum som regent. Og hos forfatteren er der ingen tvivl om den betydning, Margrethe har haft for såvel kongehuset, danskerne og Danmark som udlandet.

Udviklede monarkiet Særligt hendes tilgang til - og udvikling af - sin rolle som dronning og regent, er han imponeret over.

- Hun har helt ubetinget ændret monarkiet og udviklet det. Hvis det ikke sker i samklang med befolkningen, så kan monarkiet ikke overleve. Så skarpt kan det stilles op. Det særlige ved at være dronning - eller konge - er, at der ikke findes en opskrift. Dronningen har haft nogle gode forudsætninger, og en af dem er fantastisk hjælp og opbakning fra hendes forældre, da de levede. De har haft enorm betydning for hendes indtog i rollen, fortæller Thomas Larsen, der også fremhæver majestætens nære forhold til danskerne som en faktor.

Dyb kærlighed - Noget af det, der har gjort hende så stærk, er, at hun har været i dialog med os danskere gennem alle 50 år. Hun har lært sit land at kende, og hun har en dyb kærlighed til Danmark og danskerne. Hun har en fantastisk evne til at tage bestik af os, og hun har noget på hjerte. Det kan godt være, hun så ind imellem lige stikker en ørefigen, men der er altid noget på hjerte, og det ved vi godt. Det er jo også derfor, vi samles og lytter til hendes taler nytårsaften, mener Thomas Larsen.

Kæmpet med rollen Han påpeger, at det bestemt ikke har været nemt for dronningen at blive dronning, og hun har kæmpet meget med det.

- Det er et aspekt, mange måske glemmer, fordi hun har siddet i så mange år og fået det til at se så let ud. Men hun har kæmpet meget med sig selv for at kunne løfte den opgave, siger Thomas Larsen og henviser til et par kapitler i bogen, hvor to af dronningens nære veninder fortæller, at hun havde svært ved at forlige sig med sin skæbne - særligt da det gik op for hende, at når hun en dag blev dronning, var det fordi, hendes far var død.

Fakta Thomas Larsen er til daglig politisk redaktør på Radio4

Han har tidligere udgivet "De dybeste rødder", hvor dronning Margrethe taler om Danmark og danskerne

Han står også bag biografier om blandt andre Mærsk, Haldor Topsøe, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr

"Monark og menneske - Fjorten fortællinger om dronning Margrethes 50 år som regent" udkommer 1. november på forlaget Gyldendal

Bogen er på 400 sider

Prisen er 299,95 En stor personlighed Det er ikke første gang, Thomas Larsen udgiver en bog om majestæten, og der er to årsager til, at han vender tilbage til arbejdet med at fortælle om dronningen.

- Dels er det spændende og fascinerende at prøve at forstå, hvordan den over tusind år gamle tradition, som kongehuset jo er, stadig kan fungere. Hvordan kongehuset i en fragmenteret og polariseret tid, som vi er i, stadig kan skabe en fælles identitet og sammenhængskraft. Der er mange, der måske ikke er fortalere for monarkiet og synes, det er gammeldags, men de respekterer dronningen, fordi hun har gjort det så godt, siger Thomas Larsen og viser med den anden årsag, at han er enig:

- Dronningen er en stor og spændende personlighed, og jeg har altid haft stor respekt for hende og det, hun kan. Hun er en dygtig og indsigtsfuld kvinde, og hun er også i udlandet kendt som en stærkt, respekteret og populær regent, påpeger forfatteren.

Kaster lys over livet Thomas Larsens bog "Monark og Menneske", der udkommer på forlaget Gyldendal, er bygget op med en række interviews med personer, der alle har et forhold til dronningen. Her fortæller blandt andre kunstnere, politikere, embedsfolk, kongelige og nære veninder om deres forhold til dronningen og det samarbejde eller samvær, de har haft med hende. Eksempelvis fortæller arkæologen Flemming Kaul om dronningens store passion for hans fag. Det var Flemming Kaul, der sidste år bød dronningen velkommen til indvielsen af Solvognens Fundsted i Odsherred. Et uddrag af kapitlet med Flemming Kaul kan læses på de efterfølgende sider.

Der er tænkt meget over den måde, hvorpå bogen er opbygget, fortæller Thomas Larsen.

- Min idé var at søge ud til stærke personligheder, der er anerkendte på hvert deres felt, og få dem til at kaste nyt lys over dronningen. Det er nogle af sværvægterne inden for kultur- og kirkelivet, der fortæller om hendes passion for kunst og kultur, tro og historien. Den store del af bogen handler om kernen i rollen som monark. At hun skal repræsentere os udadtil og samle os indadtil. Og så er der en ny generation af kongelige rundt om i Europa, der ser hende som et forbillede og søger råd hos hende - hvilket jo også siger noget om, hvor dygtig hun er. Min ambition med bogen er, at disse mennesker hver især skal kaste lys over dronningens liv og virke, fastslår Thomas Larsen.

Mere glad og fri Netop dronningens liv og virke har ændret sig i de senere år. Det skyldes blandt andet, at hun er et sted i livet, hvor hun har fundet en stor ro, mener Thomas Larsen.

- Hun er mere glad og fri end tidligere. Jeg tror, det er en konsekvens af, at hun har nået den alder, hun har, og at meget er lykkes for hende. Og så står næste generation, Kronprinsparret, klar til at tage over, og det giver hende en stor glæde og tryghed, siger forfatteren.

Der bliver dog ikke tale om, at dronningen vælger at træde tilbage og overlade tronen til kronprins Frederik. Den tanke afviser Thomas Larsen pure.

- Nej. Det er kun, hvis der kommer svær sygdom, at man kan forestille sig, hun kan blive tvunget til at abdicere, mener Thomas Larsen og peger på de traditioner, der gælder i stort set alle de europæiske kongehuse.

- Det kan måske være vanskeligt for udenforstående at forstå, men det er døden, der markerer skiftet af en regent, og dronningen er dronning indtil døden.