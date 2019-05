Se billedserie Det er ikke alle burgere på Roskilde Dyrskue, der indeholder kød. Hos Green Burgers har ingen dyr lidt for at stille menneskers sult. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: 5 ting, du kan smage på dyrskuet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

5 ting, du kan smage på dyrskuet

Sjælland - 31. maj 2019 kl. 18:35 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ting er helt sikker. Du behøver ikke at gå sulten hjem fra Roskilde Dyrskue. I de mange boder kan du både få gratis smagsprøver eller købe dig til alverdens lækkerier fra klassiske grillpølser og burgere, til pandekager, is og en rigtig god kop kaffe. Herunder er fem stoppesteder til din tur rundt på det spiselige dyrskue.

Burger uden kød Green Burgers madvogn er nabo til boderne, hvor du kan få en god okseburger og stegt flæsk men hos Green Burger kan du sætte tænderne i en frokost, der er god for både klimaet og dyrevelfærden. Det er første gang, at Green Burger er med på Roskilde Dyrskue og her serveres en burger, hvor bøffen er lavet af brune svampe, brune ris, rødbeder og havregryn.

- Smagen minder om det du kender fra en okseburger og mange opdager slet ikke, at de har spist en vegansk bruger, siger indehaver Kasper Staal Jørgensen, der er spændt på at opleve Roskilde Dyrskue. - Her udstilles dyr og alt det, man bruger dyr til, men vi har en holdning til, at man slet ikke skal bruge dyr overhovedet. Det handler både om dyrevelfærd og dyrerettigheder. Mange kalder os hellige men her kan du få samme produkt som hos naboen, der er bare ingen dyr, der er kommet til skade æher hos os, fortæller Kasper Staal Jørgensen.

Mælk direkte fra koen Roskilde Dyrskue har i mange år haft et ønske om at kunne servere den nymalkede mælk fra køerne i hallen med malkekvæg. I år kan det for første gang lade sig gøre i samarbejde med ZBC, der i det ene hjørne af hallen har en pasteureringsmaskine, som den nymalkede mælk får en tur igennem, inden der kan deles smagsprøver ud. Man kan både smage den friske mælk eller forsøge sig med en mælkeshake, der kan smage af brombær, mango-appelsin, jordbær eller chokolade. Smagsprøverne er gratis, og kronprinsesse Mary har allerede været forbi for at prøve.

Sinde shots Hvis du mangler lidt energi til din dyrskuedag, så kig forbi vognen, som Faarevejle Efterskole har med på dyrskuepladsen. Her kan du få sunde shots, der er lavet af gulerod, rødbeder og æbler fra Lammefjorden eller du få en gratis smagsprøve på de lækre rösti med tre slags mayonaise til. Mayonaisen er lavet med ramsløg fra Vejrhøj, knoldselleri og æbler og med smag af gulerod og citron.

- Vi har netop startet en linje med navnet 'Mad & Kærlighed', og vi vil gerne vise, hvad vi kan, siger Lasse Hansen, der er efterskolens kok.

Smag på vildtet Skal det være vildt, så tjek jagt- og hundeområdet, der ligger nede bagved til venstre for hovedindgangen. Her står Finn Poulsen og griller rådyr, så alle kan få en gratis smagsprøve.

- Jeg synes, at det bedste hjortekød kommer fra det mindste dyr, men råvildt kan godt være lidt svært at have med at gøre, fordi det har tendens til at blive lidt tørt. Det her er dog blevet godt, siger han og skære et stykke til journalisten, der snupper en ekstra smagsprøve og spørger, hvor man får fat i dansk vildt, hvis man ikke selv er jæger:

- Man kan kontakte den lokale jagtforening. Mange godser har også gårdbutikker med årstidens vildt, og så har Rema 1000 ofte et godt udvalg af både fasaner og vildsvin, siger Finn Poulsen.

Udover rådyr, dådyr og krondyr, så kan en jæger også byde dig på fasaner, ænder eller edderfugle. Sidstnævnte må ikke handles, så hvis man skal smage edderfugl, så gælder det om at blive inviteret til middag hos en jæger.

Lav din egen hotdog En klassisk spise på Roskilde Dyrskue, det en god grillpølse. Den fås både i den kendte frankfurter-stil eller som gourmet lavet af helt lokale råvarer, men det er også muligt at lave sin helt egen pølse fra bunden. Det sker i Zoom-området med Høns & Grise.

relaterede artikler

Mary så og smagte på dyrskuets dyr 31. maj 2019 kl. 17:46

Josephine trækker tunge topmodeller 31. maj 2019 kl. 17:46

Nostalgi med de gamle maskiner 31. maj 2019 kl. 15:08