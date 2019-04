Se billedserie I påsken kan du blandt andet tage til traditionel 1800-tals påske i Sagnlandet. Foto: Ursula Jacobs/Shutterstock

5 påskeaktiviteter for hele familien

Sjælland - 11. april 2019 kl. 09:16 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påsken er over os, og der er mere end rigeligt med muligheder for at tage på æggejagt og møde påskeharen rundt i det danske land. Vi har her samlet en liste over opleveler på Sjælland, der kan få hele familien i rigtig påske-stemning.

Traditionel påske i Sagnlandet I Sagnlandets husmandssteder fra 1800-tallet er påsken en tid fuld af varsler, og husmandsfolkene er opmærksomme på alle tidens små og store skikke. Alle dage i Påsken byder på nye gaver, og man kan blandt andet farve sit eget påske-æg med årstidens spæde planter, gå på jagt efter grønt til sultne dyremaver eller hør Landbofolkenes historier.

Praktisk:

Hvor: Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre.

Hvornår: Lørdag den 13. april til og med mandag den 22. april fra klokken 11 til 16.

Pris: Voksne 165 kroner, børn 105 kroner. Billetten gælder for resten af sæsonen.

Læs mere på www.sagnlandet.dk

Æggerafting på Taderød Bæk Den gamle vandmølle, Tadre Mølle, skaber i påsken rammerne for påskehygge for hele familien, hvor der er mulighed for en tur ud i den friske natur i Elverdamsdalen. Torsdag, fredag og lørdag kan man filte påskeæg, lave uldlam og garnkyllinger, mens der påskesøndag og 2. påskedag er mulighed for at deltage i den årlige ”æggerafling” ned ad Taderød Bæk, hvor der konkurreres i, hvis æg først når ned til broen ved Tadre Møllevej.

Gummistøvler og tørre sokker er her en fordel at have med.

Praktisk:

Hvor: Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø

Hvornår: Torsdag den 18. april til og med mandag den 22. april fra klokken 12 til 16.

Pris: Voksne 25 kroner, børn kommer gratis ind.

Læs mere på www.tadremølle.dk

Fårets Dag på Lyngholm I samarbejde med Dansk Fåreavl holdes der landet over Fårets Dag lørdag den 20. april.

På Lyngholm Landsted i Holbæk kan man på dagen se de nyfødte lam, både de sorte og hvide. Man kan se, hvordan får og lam trives i staldene og på markerne, og se, hvordan hyrdehunden Floss samler flokkene.

Man vil kunne se dunede påske-kyllinger og se, hvordan hønsene hygger i frugthaverne.

Praktisk

Hvor: Lyngholm Landsted, Guredevej 44, 4300 Holbæk

Hvornår: Lørdag den 20. april klokken 11 til 16.

Pris: Gratis

Læs mere på www.sheep.dk

Sure sild på søfartsmuseet Hjælp messedrengen Ingolf med at fange fisk til påskemiddagen på Museet for Søfart i Påsken. Vær med til at holde melorme, rotter og kakerlakker ude af potter og pander, og slut dagen af som smagsdommer, når Ingolf præsenterer påskemiddagen.

Praktisk:

Hvor: M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør

Hvornår: Lørdag den 13. april til og med mandag den 22. april klokken 12, 13 og 14.30.

Pris: Voksne 120 kroner i entre, børn kommer gratis ind. Begrænsede pladser, tilmelding efter først-til-mølle i museets billetsalg.

Knæk skallen på ”Ægsperimentarium” Experimentarium summer af aktiviteter i påskeferien. Find påskeæg i app’en og gå på chokolade-æggejagt i udstillingerne. Via Experimentaiums hjemmeside, kan man få tips og tricks til sjove aktiviteter i ferien: Se, om det nu også er så nemt at knuse et æg i hånden, tag quizzen om æg og få svaret på, hvorfor æg er ægge-formede.

Lær, hvordan man får et æg ned i en flaske, eller hvordan man får det til at hoppe Man kan også lære mere om, hvordan man forvandler et hårdkogt æg til et sølv-æg.

Praktisk:

Hvor: Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup

Hvornår: Mandag den 15. april til torsdag den 18. april klokken 9.30 til 18, fredag den 19. april klokken 9.30-19, lørdag den 20 og søndag den 21. april klokken 10 til 19.

Læs mere på www.experimentarium.dk