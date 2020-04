Steen Søgaard, formand for DI Vestsjælland, siger, at der er to hensyn at tage. Spredning af smitte skal undgås, og samtidig skal der findes de bedst mulige løsninger for virksomhederne og deres medarbejdere. Foto: Peter Andersen

45.000 i sjællandske firmaer arbejder hjemme

- Det gælder om at undgå spredning af smitte og samtidig finde de bedst mulige løsninger for virksomhederne og deres medarbejdere. Nogle medarbejdere klarer fint arbejdet hjemmefra, mens andre er uundværlige på arbejdspladsen, siger formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard, som til daglig er Senior Vice President i Lundbeck A/S.

I Region Sjælland arbejder hver femte medarbejder hjemmefra, hvilket svarer til ca. 45.000 medarbejdere. Der er altså færre end på landsplan, og det skyldes blandt andet, at der er mange industrivirksomheder i regionen, som har brug for, at medarbejderne møder ind på arbejdspladsen.

Han pointerer, at det er en ny situation for både virksomhederne og medarbejderne, at så mange arbejder hjemme. Det kræver noget ekstra af alle for at få hverdagen til at fungere. Men det er godt at se, at alle står sammen om at finde de gode løsninger i denne svære tid.