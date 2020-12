Sådan skal det endelige Supersygehus i Køge se ud. Det nye kommende byggeri til de lægestudernde og Steno Diabetes Center skal ligge bagved universitetshospitalet, der er i front her. Grafik: Region Sjælland.

4500 kvm højhus til lægestuderende og diabetes-center

Sjælland - 01. december 2020 kl. 05:28 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Region Sjællands nye lægeuddannelse er så populær blandt lægestuderende, at regionsrådspolitikerne for nylig besluttede, at antallet af pladser på uddannelsen skal fordobles fra 24 til 48.

Det kræver plads. Derfor nikkede regionsrådsrådet på et møde mandag aften ja til, at der afsættes 68,5 millioner kroner af til et udbud, der skal munde ud i et fem etagers byggeri på i alt 4500 kvadratmeter til de lægestuderende klods op af det eksisterende sygehus og en nyopført videns- og forskningsbygning.

Skal deles med forskningscenter - Der er rigtig stor søgning til lægeuddannelsen, og det kan man kun glæde sig over. Der bliver tale om et helt nyt byggeri, som de lægestuderende skal dele sammen med Steno Diabetes Center, sagde regionsrådsformand Heino Knudsen (S) på mødet.

Og han var ikke den eneste, der glædede sig.

Fra Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen, lød det med et smil på læben:

- Man må da håbe, at byggeriet bliver stort nok. Både med den interesse for lægeuddannelsen, der allerede er, og fordi vi i regionsrådet arbejder for, at få en fuld lægeuddannelse til regionen, sagde han med henvisning til, at regionen lige nu kun må have lægestuderende på deres afsluttende kandidat-uddannelse.

Et 4500 kvm. byggeri i fem etager ved Sjællands Universitetshospital skal sendes i udbud.

Det skal indeholde en forskningsenhed til Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) på to etager og faciliteter til Region Sjællands lægeuddannelse på tre etager.

Udbuddet sættes i gang fra i dag med indledende budrunder, der munder ud i en endelig aflevering af tilbud i maj næste år og tildeling af projektet til en af byderne i juni.

Byggeriet skal efter planen stå færdigt og klar til brug i første kvartal 2024. Bedre behandling for diabetespatienter I det kommende nybyggeri skal de lægestuderende dele plads med Steno Diabetes Center, som Region Sjælland etablerede i samarbejde med Novo Nordisk Fonden i 2018.

Steno Diabetes Center har hovedsæde på Holbæk Sygehus, men skal også have afdelinger på Sjællands Universitetshospital samt Slagelse og Nykøbing F. sygehuse. Novo Nordisk Fonden bidrager derfor også med en donation på 45,7 millioner kroner til byggeprojektet i Køge:

- Jeg synes, der er rigtig stor grund til at glæde sig over samarbejde med Novo Nordisk Fonden om Steno Diabetes Center. Med den her udbygning får regionens diabetespatienter et markant løft i behandlingen, sagde Chr. Wedell Neergaard, næstformand for regionens udvalg for Det nære sundhedsvæsen og Konservativ gruppeformand i regionsrådet.

Bæredygtigt byggeri Det nye byggeri var egentlig sat til at blive så bæredygtigt, at det kunne opnå en såkaldt guld-certificering indenfor bæredygtigt byggeri.

Men efter regionsrådspolitikernes ønske skal det undersøges om der inden for den økonomiske ramme kan opnås en platin-certificering, der er det højest opnåelige.