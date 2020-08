Omkring 290.000 adresser i Region Sjælland, 80.000 i Region Hovedstaden og 135.000 i Østjylland får fra årsskiftet adgang til TDC og Nuudays bredbåndsprodukt Hiper, og i løbet af 2021 tv-tjenesten Yousee. Ifølge Fibia-direktør Casper Holst-Christensen er man snart klar til at åbne nettet for flere udbydere. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

400.000 sjællandske Waoo-kunder får adgang til Hiper og Yousee

Knap 400.000 familier og virksomheder i Region Sjælland, Hovedstaden og Nordsjælland får fra årsskiftet flere valgmuligheder og reel konkurrence, når de skal vælge tv- og bredbåndsprodukt.

Indtil nu har adresserne, der er koblet op på Seas-NVE-selskabet Fibias fibernet, kun kunnet vælge Fibias eget tv- og bredbåndsprodukt »Waoo«.

Men i en ny aftale, der præsenteres i dag, åbner selskabet sit net for TDC-koncernen Nuuday fra årsskiftet. I første omgang får Fibia-kunderne adgang til bredbåndsproduktet Hiper fra årsskiftet, mens de i løbet af 2021 får adgang til TDC Erhverv og tv-produktet Yousee.

- Vi har selv et godt produkt i Waoo, men det er bare sådan, at nogle kunder har andre præferencer, hvis de kan vælge. Og det valg skal de have. Det vil vi ikke styre for dem, siger Casper Holst-Christensen, administrerende direktør i Fibia, til Sn.dk

Han afslører, at man er i dialog med mange andre udbydere på det danske marked, og formentlig vil kunne præsentere endnu aftale med en anden udbyder i løbet af en måneds tid.

Mia.-investeringer skal være "mere lønsomme" At Fibia dropper Waoo-monopolet, som man selv er medejer af, er der ifølge Casper Holst-Christensen to årsager til.

Både myndigheder og Fibias ejere, Seas-NVE og jyske NRGi, der med 135.000 potentielle østjyske kunder også er med i aftalen, har længe ønsket, at Fibias net blev åbnet op for flere udbydere.

Den anden årsag er at få mere ud af de mange milliarder, som man i løbet af de sidste par år har brugt på at rulle fibernet ud på Vest- og Syd-sjælland, Lolland, Falster og i Østjylland. Fibia har udrullet fibernet til cirka 500.000 adresser, men har i skrivende stund kun 180.000 kunder. Altså gør 320.000 adresser lige nu ikke brug af Fibias produkter, selv om de ligger ude i vejkanten.

Fibia og Waoo Fibia ejes af sjællandske Seas-NVE (65,5 pct.) og østjyske NRGi (34,5 pct.).

Cirka 290.000 adresser i Region Sjælland, 80.000 adresser i Region Hovedstaden og 135.000 adresser i Aarhus og Østjylland har adgang til Fibias net.

Selskabet har i skrivende stund cirka 180.00 kunder.

Fibia (Seas-NVE og NRGi) ejer knap 50 pct. af tv- og bredbåndsproduktet Waao.

- Ud over, at det her er hjerteblod for os og vores ejere, så er det da klart, at vi gerne vil gøre vores store investeringer i fibernet mere lønsomme. Vi kan bare ikke nå ud til alle 500.000 potentielle kunder med ét brand (Waoo,red.), siger Casper Holst-Christensen.

TDC: Store perspektiver i Fibia-åbning Hos Nuuday ser man store perspektiver i aftalen med Fibia:

- Vi er i dag den største udbyder af højhastighedsbredbånd, og for at være det fortsat, har vi brug for partnerskaber som det her med Fibia, så vi ikke kun er til stede på TDC's eget net. Vi tror på, at vores produkter vil være interessante for mange af Fibias kunder, siger Christian Morgan, strategidirektør i Nuuday.

Årsagen til, at Fibia-kunderne i første omgang kun tilbydes Hiper er, at bredbåndsproduktet og de øvrige produkter som Yousee og TDC Erhverv kører på to forskellige systemer, hvoraf Hipers er det nemmeste at integrere med Fibias net.

- Vi havde da gerne set, at vi kunne tilbyde alle vores produkter fra start. Men det hander om teknik og om at få koblet systemerne sammen, siger han.