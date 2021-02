400.000 sjællændere får rabat på elregningen

Radius-kunder får ikke del i rabat til 400.000 sjællændere

De cirka en million elnet-kunder i det tidligere Ørsted-selskab Radius, der er blevet købt af Andel sidste år, får ikke del i det sjællandske energiselskabs rabat til sine øvrige 400.000 elnet-kunder på Sjælland, Lolland og Falster.

Radius’ kunder er nemlig ikke andelshavere ligesom Andels øvrige elnet-kunder, og er derfor ikke berettiget til rabatten, der ifølge Andel løber op i cirka 400 millioner kroner.

- Det er kun andelshavere, der får del i rabatten, og det er Radius’ kunder ikke. I forhold til Radius’ kunder så har vi lige nu fokus på at få integreret Radius og Ørsteds øvrige selskaber sammen med vores egne selskaber. Al vores fokus ligger i, at vi skal lykkes med at få skabt en succesfuld integration, så alle kunder for glæde af den synergi, der opstår ved at lægge de to selskaber sammen, siger Jens Stenbæk, bestyrelsesformand i Andel.

Hos Andel forventer man, at synergien ved at lægge de to selskaber skal tælles i et »trecifret millionbeløb«.

- Så det bliver en kæmpe gevinst. Men forud ligger en kæmpe opgave, som er det, vi koncentrerer os om lige nu og skal lykkes med, siger Jens Stenbæk.