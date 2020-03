Coronakrisen har store konsekvenser for erhvervslivet i Region Sjælland, men de nye redningspakker kommer til at gøre en forskel for virksomhederne. Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, glæder sig over regeringens hurtige reaktion og håndsrækning til virksomhederne. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: 40.000 sjællandske virksomheder får gavn af redningspakke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40.000 sjællandske virksomheder får gavn af redningspakke

Sjælland - 19. marts 2020 kl. 17:42 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen har lanceret en række hjælpepakker til erhvervslivet. Den seneste er en kæmpe håndsrækning til de mindre virksomheder med under 10 ansatte, som udgør cirka 97 procent af virksomhederne i Region Sjælland.

Det skønnes, at omkring 40.000 sjællandske virksomheder ud af de omkring 43.300 virksomheder i regionen får gavn af de hjælpepakker, regering og folketing på det seneste har sat i værk.

- Vi vil gerne takke for den ekstraordinært hurtige reaktion som regeringen og Folketinget har sat i gang for de små virksomheder. Det har kæmpe betydning for region Sjælland, hvor den gruppe udgør stort set hele erhvervslivet, siger John Brædder, formand for Erhvervshus Sjælland.

Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, er ligeså uforbeholden i sin ros.

- Der er alt muligt godt i den pakke. Det må siges at være en overordentlig fornuftig pakke, som giver et pusterum til hårdt pressede virksomheder, lyder bedømmelsen fra erhvervshusdirektøren.

Udsatte brancher Krisen rammer alle virksomheder, men der er særlige grupper, som bliver ekstraordinært ramt. Det er for eksempel hoteller, restauration, operationel service og de dele af detailhandlen, der ikke er fødevarer. I alt estimeres det, at cirka 7000 virksomheder i Region Sjælland hører til særligt udsatte brancher, som i den nye pakke efter planen får en ekstra håndsrækning i form af blandt andet støtte til faste udgifter, som eksempelvis husleje.

- Der er en række virksomheder, som fra den ene dag til den anden gik fra at have en rigtig sund forretning til ingen omsætning at have. Det er voldsomt, og dem holder den her pakke i særlig grad hånden under, så de ikke går konkurs, men til gengæld har en forretning, når kunderne vender tilbage efter karantæneperioden, forklarer John Brædder.

Ikke hovedet i busken

I en krise som den nuværende er det vigtigt, at man tør udfordringerne i øjnene og ikke stikker hovedet i busken. Mads Váczy Kragh fortæller, at mange virksomhedsledere i krisetider holder op med at kommunikere med deres bank, og det går simpelthen ikke.

- Mange er nervøse for at lægge kortene på bordet overfor banken, fordi de er bange for, at kassen bliver smækket i. Men der kommer altså ikke noget godt ud af at gå og putte med tingene. Man er nødt til at være åben overfor sin bank og fortæller dem, hvordan landet ligger. I øvrigt får bankerne dækket 70 procent af deres tab i den nuværende krise, så de er til at tale med, siger Mads Váczy Kragh.

Både han og John Brædder opfordrer virksomhederne til at trække på Erhvervshus Sjælland i den nuværende situation. Her kan de ganske gratis får råd og vejledning.