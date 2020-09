I dag kan 500.000 adresser på Sjælland, i hovedstadsområdet, Sydhavsøerne og i Østjylland vælge et produkt: Waoo. Fra næste år får de også mulighed for at vælge bredbåndsprodukterne Hiper, MaxSpeed og Fastspeed. Pressefoto: Fibia.

370.000 sjællændere får priskrig på bredbånd

Sjælland - 15. september 2020 kl. 08:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 160.000 Fibia- og Waao-kunder og 210.000 andre adresser på Sjælland, Sydhavsøerne og i hovedstadsområdet kan se frem til noget, der minder om priskrig, når de skal vælge internet.

Indtil nu har de kun kunnet vælge Fibias eget tv- og internetprodukt »Waoo«. Men fra 2021 får de hele fire konkurrerende produkter at vælge imellem.

Det står klart efter, at Fibia og Fastspeed tirsdag morgen har offentliggjort en aftale, der betyder, at Fastspeed lejer sig ind på Fibias net og får mulighed for at byde sig til for sjællandske familier og virksomheder i løbet af næste år.

I slutningen af august meldte Fibia ud, at nu var man klar til at åbne sit net for konkurrenter. I første omgang TDC's Nuuday, der ifølge aftalen kan udbyde dets bredbåndsprodukt Hiper fra årsskiftet og i løbet af 2021 TDC's tv-produkt Yousee.

For cirka to uger siden landede så en aftale med Telenor og deres internetprodukt MaxSpeed, og nu følger så aftalen med den nye og mindre udbyder Fastspeed, der indtil nu kun har været på TDC's net. Både MaxSpeed og Fastspeed er klar rent teknisk til at blive udbudt på Fibias net i løbet af 2021.

- Vi glæder os til at komme i gang og krydser fingre for, at det kan ske så hurtigt som muligt i det kommende år, siger Jens Raith, administrerende direktør i Fastspeed i en pressemeddelelse.

Fibia varslede allerede sidste år, at man ville åbne sit net for andre tv- og bredbåndsudbydere. Dengang sagde man inden udgangen af 2020. Ifølge Fibia har man dog rent teknisk ikke været klar før nu.

Målet med åbningen, der egentlig truer Fibias eget Waoo-produkt, er faktisk at tjene flere penge.

Fibernetselskabets hovedejer, Andel.dk (tidligere Seas-NVE), har investeret 3,4 milliarder i fibernetudrulning frem mod 2023 på Vest- og Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fibias mindretalsejer NRGi har ligeledes investeret over en milliard i fibernetudrulning i Østjylland.

Men efterspørgslen har indtil videre ikke kunnet følge med.

I Østdanmark har Fibia således rullet fibernet ud til cirka 290.000 adresser i Region Sjælland og 80.000 adresser i Region Hovedstaden. Men selskabet har i skrivende stund kun 180.000 kunder, heraf cirka 160.000 på Sjælland og cirka 20.000 i Jylland.