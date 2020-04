35 ansatte på sygehus er smittet med corona

- Vi ved ikke, hvordan smitten er kommet ind, men vi ved, at vi for tre uger siden havde nogle patienter indlagt, som først under selve indlæggelsen blev syge og derefter testet positive. De patienter blev håndteret som helt almindelige patienter, indtil vi fandt ud af, at de var syge, fortæller sygehusets vicedirektør Thomas Houe.