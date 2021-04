3.200 tons værnemidler kontrolleret: Så mange ton dumpede

I 2020 blev mundbind og håndsprit en fast del af hverdagen for at beskytte sig mod smitte og undgå at smitte andre. Derfor intensiverede Toldstyrelsen kontrolleren af importen af værnemidler for at holde værnemidler, der ikke levede op til kravene fra myndighederne, ude af landet.

[list]

[/list]