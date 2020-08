Sjællands første minivådområde blev etableret på Torbenfeldt Gods ved Holbæk i 2019. Selv om hundredvis af landmænd nu er klar til at anlægge minivådområder, er landmændene langt fra at kunne indfri miljømålene i Landbrugspakken. Foto: Per Christensen. Foto: Peter Andersen

300 landmænd klar med miljø-tiltag: Men stadig langt fra mål

Sjælland - 31. august 2020 Af Tomas Revsbech

Over 300 landmænd over hele landet vil etablere små vådområder, der skal spare fjorde, søer og vandløb for hvad der svarer til 145 tons kvælstof årligt. Det oplyser Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

De såkaldte mini-vådområder er reelt små minirenseanlæg, der skal rense drænvandet fra landmændenes marker for kvælstof og fosfor. De er en udløber af den såkaldte Landbrugspakke fra 2015, der på den ene side gav landmændene lov til at gøde mere - og dermed udlede mere kvælstof - og på den anden side forpligtede landmændene til at iværksætte tiltag, der kunne reducere deres udledning af kvælstof.

Landbruget har lige siden halset bagefter for at nå i mål med minivådområderne. Målet er at der inden udgangen af 2021 etableres så mange minivådområder, at de kan reducere landbrugets årlige kvælstofudledning med 900 tons. Med de 308 ansøgninger vil man alt i alt reducere kvælstofudledningen med cirka 300 tons. Altså en tredjedel af det, der er målsætningen.

Alligevel får landmændene ros af fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Det er en kæmpe samfundsindsats, lodsejerne bidrager med. Vi skal beskytte vores vandmiljø, og alle landmænd, der etablerer et minivådområde, er med til at holde kvælstof væk fra fjorde, vandløb og søer, lyder det fra Mogens Jensen (S) i pressemeddelelsen.

Minivådområderne er 100 procent støttefinansieret af staten. Men ordningen har hidtil været ramt af bøvl og problemer, som har fået mange landmænd til at trække følehornene til sig. (Læs mere her.)

Sn.dk har tidligere interviewet landmand Esben Clausen fra Aversi mellem Haslev, Næstved og Ringsted, hvis minivådområde var knapt tre år undervejs. (Læs den historie her.)

I december kom fødevareministeren så med en række tiltag, som skulle gøre hele kontrollen og godkendelsen af minivådområderne mere fleksibel og smidig. Og Mogens Jensen håber da også, at de nye regler vil få endnu flere landmænd til at etablere minivådområder i 2021.

- Jeg har gjort kontrollen med minivådområder mere fleksibel, så landmændene ikke skal frygte, at de ikke får støtte på grund af småting, som ikke har betydning for miljøeffekten, siger han.