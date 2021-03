Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland glæder sig over den kreativitet, nedlukningen af samfundet har sat gang i ude de små og mellemstore virksomheder. Foto: Erhvervshus Sjælland

27 sjællandske firmaer får en corona- håndsrækning

Sjælland - 17. marts 2021 kl. 16:03 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Det er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, der står bag Omstillingspuljen. Puljen har nu for anden gang støttet en række virksomheder, heraf 27 sjællandske virksomheder, særligt inden for turisme- og oplevelseserhvervene med over 100 millioner kroner fordelt over hele landet. Pengene er målrettet virksomheder, hvis markeds- og kundegrundlag er stærkt udfordret af Covid-19 situationen, så de får mulighed for at omstille sig og komme styrket gennem en yderst svær tid.

- Der er næsten intet godt at sige om coronapandemien, men et lille lyspunkt er den kreativitet, nedlukningen sætter i gang ude i de små og mellemstore virksomheder, siger direktør Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Erhvervshusets korps af forretningsudviklere er hvert år sparringpartner for over 1800 virksomheder i regionen, og huset har lige fra epidemiens begyndelse hjulpet en række små og mellemstore virksomheder med at håndtere den meget alvorlige situation, nedlukningen skaber.

- Mange virksomheder har arbejdet på højtryk med nye produkter, nye kundegrupper, nye forretningsmodeller og nye strategier for at håndtere de nye udfordringer. Og rigtig mange har succes med det! Derfor er det heller ingen hemmelighed, at vi i Erhvervshuset både er imponerede af virksomhedernes styrke og samtidig stolte af at bidrage til den udvikling, siger Mads Váczy Kragh.

Mange af de virksomheder, som har søgt om midler fra puljen, har givet hele det digitale område i deres virksomhed et boost, for eksempel med digitale bookingsystemer, online markedsføring og uddannelse. Andre satser på ombygninger og for eksempel investeringer i omstilling til take away, madvogne, udendørsservering og meget mere.

I den nærmeste fremtid vil erhvervshusene kontakte de virksomheder, som ikke fik del i Omstillingspuljen for at tilbyde gratis, specialiseret sparring tilpasset den enkelte virksomheds situation.