25.000 ansatte er berørt af vaccine-pause

- Vi fortsætter med at vaccinere borgere over 65 år med hjælp og pleje i eget hjem, borgere over 85 år og udvalgte patienter med særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Derudover kører hjemmevaccination og vaccination på sociale institutioner også videre, siger Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.