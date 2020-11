Foto: Per Christensen

Foreløbig ligger de i alt 22 patienter, der er syge af Covid-19 i Region Sjælland, i isolation på almindelige medicinske afdelinger. Foto: Per Christensen.

22 er indlagt med Covid-19 i Region Sjælland

Region Sjælland har stadig ledig plads til flere patienter med Covid-19-smitte og går ikke op i beredskabs-niveau, så der bliver ikke aflyst operationer og behandlinger. Det er beslutningen fra koncerndirektør Leif Panduro Jensen og de fire sygehusdirektioner, som mødes to gange om ugen for at vurdere udviklingen i pandemien.