Niels Larsen fra VordingBowl håber, at et nyt scoringssystem kan være med til at få gæsterne til at komme tilbage til bowlingcentret. Foto: Leo Grøndal

21 sjællandske virksomheder har søgt støtte til omstilling

Sjælland - 14. december 2020 kl. 06:25 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Udstyr til modtagelse af bestillinger ved cafeernes borde, udstyr til streaming af møder og opgradering af bowlingcentrets scoringssystem er eksempler på det, 21 virksomheder i Region Sjælland har søgt støtte til fra den såkaldte Omstillingspulje.

Omstillingspuljen skal hjælpe virksomheder med at tilpasse sig som følge af coronakrisen, så de får en chance for at klare sig igennem krisen og komme godt ud på den anden side.

- Verden har ændret sig for disse virksomheder, og derfor får de en hjælpende hånd til at ændre på deres forretningsmodeller, så de kan omstille sig til ny virkelighed med corona. Og behovet er åbenbart stort, eftersom omkring halvdelen af virksomhederne på landsplan har fået afslag på deres ansøgning, fortæller Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Han tilføjer, at der grundet den store interesse bliver arbejdet på at finde yderligere midler til Omstillingspuljen udover de 83 millioner kroner, der blev bevilget til projektet i første omgang.

Foreløbig er virksomhederne i Region Sjælland dog ikke blevet forfordelt. 10 procent af ansøgningerne til Omstillingspuljen kommer fra virksomheder i denne del af landet, og 10 procent af tilsagnene om støtte er gået til de sjællandske virksomheder. 21 sjællandske virksomheder har søgt penge fra puljen.

iPads og takeaway Café Korn, der driver seks cafeer på Sjælland, er en af de virksomheder, der har søgt støtte fra Omstillingspuljen. Jakob Brøndsted Poulsen, direktør og medejer i Café Korn, oplyser, at virksomheden har taget bestik af, at kunderne ikke har den store lyst til at bevæge sig så meget rundt inde på cafeerne, fordi det kræver brug af mundbind.

- Vi har derfor søgt penge til at modtage bestilling ved bordene i stedet for, at gæsterne skal bevæge sig op i baren for at afgive deres bestilling. Helt konkret har vi søgt penge til indkøb af iPads, som vort personale får brug for til at håndtere bestillingerne ved bordene. Det er en udgift på op mod 40.000 kroner pr. café, fortæller Jakob Brøndsted Poulsen.

Derudover har Café Korn- kæden søgt støtte til at udbygge virksomhedens muligheder for at levere takeaway. Det vil blandt andet betyde udbygning af køkkenerne i cafeerne.

Mere streaming Fonden Sidesporet i Holbæk har også lagt billet ind på at få støtte fra Omstillingsfonden. Herfra oplyser direktør Kasper Lomholt, at Sidesporet under coronakrisen med de restriktioner, det har medført, har livestreamet en del arrangementer fra Rotationen i Holbæk.

- Vi har eksempelvis livestreamet politiske møder og foreningsmøder. Vi tror, at behovet for den slags vil vokse i fremtiden og har derfor søgt penge til indkøb af kameraer, lyssætning og andet teknisk udstyr, der gør det muligt at streame i en god kvalitet, fortæller Kasper Lomholt.

Scoring og underholdning Vordingbowl i Vordingborg søger penge til opgradering af bowlingcentrets scoringssystem. Niels Larsen fra Vordingbowl forklarer, at virksomhedens nuværende scoringssystem har siddet der siden midt i 1990'erne. Det trænger derfor til en modernisering.

- Hvis vi får et moderne scoringssystem, der giver mulighed for at spille andre spil samtidig med, at man bowler, håber vi, at det kan være med til at få gæsterne tilbage, fortæller Niels Larsen.

Omstillingspuljen har endnu en ansøgningsrunde, der åbner den 29. januar 2021.