2020 bliver et helt specielt år

Sjælland - 15. juni 2020 kl. 20:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fortsat presset annoncemarked betød, at Sjællandske Medier mistede volumen i 2019. Selskabet kom dog stærkt igen ved nytår med købet af Politikens Lokal- avisers 14 ugeaviser i Nordsjælland og Albertslund. Forventningerne til det nye marked er høje, men aktuelt spænder coronapandemien ben for det gode resultat, som virksomheden havde håbet at nå i 2020.

Det var essensen af administrerende direktør Jens Nicolaisens beretning på Sjællandske Mediers generalforsamling i aftes.

Jens Nicolaisen gennemgik 2019-regnskabet for aktionærerne, der fulgte med hjemme foran deres computerskærme.

Det blev til et fald i omsætningen på 20 millioner kroner, fra 448 millioner i 2018 til 428 millioner i 2019, samt et underskud på 8,4 millioner kroner efter en række tiltag for at begrænse omkostningerne. Selskabets egenkapital var ved årets slutning 294 millioner kroner mod 302 millioner ultimo 2018.

Faldet i omsætning skyldtes primært fald i annoncemarkedet.

- Det glædelige er, at abonnements- og løssalgsomsætningen holder niveau, mens der desværre også er en mindre tilbagegang på tryk- og distributionsindtægter, fortalte Jens Nicolaisen.

Han tilføjede, at Sjællandske Medier i 2019 fortsatte sine tilpasninger. Blandt andet med salg af bogtrykkeriet i Tølløse og selskabets boghandel i Borup, ligesom man har frigjort sig fra ejerandelen i Byportalerne Aps.

Udvikling

- Digitalt gennemførte vi et stort digitalt kompetenceprogram for medarbejderne. Der blev introduceret nye lokale e-mail-nyhedsbreve, ligesom vi introducerede den rent digitale søndagsudgave, Søndag Morgen.

2019 var også året, hvor der blev igangsat en større strukturel og organisatorisk tilpasning af virksomheden, herunder fusion af de fleste datterselskaber ind i moderselskabet samt en ny kommerciel struktur. Første fase af begge tiltag er tilendebragt, fortalte Jens Nicolaisen.

- Den nye struktur indeholdt en hurtig integration af Politikens Lokalaviser i Nordsjælland. Det var derfor glædeligt, at vi i slutningen af marts kunne konstatere, at de 100 nye medarbejdere var integreret i den nye organisation og i Sjællandske Mediers platforme. I forhold til den lovede synergieffekt på 10 millioner kroner kunne vi konstatere, at den var høstet med det samme, og vi har forventninger om yderligere synergigevinster frem til udgangen af 2021.

- Vi har en aftale med JP/Politikens Hus om, at handelsprisen og aftalen er fortrolig, men jeg kan sige, at købet vil bidrage betydeligt til top- og bundlinje.

Ugeaviserne

Jens Nicolaisen tilføjede, at den løbende tilpasning af omkostningerne sidst i marts 2020 blev suppleret med en tilpasning af organisationen, hvor virksomheden sagde farvel til 18 medarbejdere, sideløbende med at der blev lavet tilpasninger i ugeavisudgivelserne.

- Det afgørende i den øvelse har været, at vi fortsat udkommer med minimum én ugeavis i alle postkasser.

I marts kom Covid-19 så med en markant opbremsning i annoncesalget til følge.

- Vi udarbejdede en konsekvensmodel for resten af året. Vi forventede, at annonceomsætningen i april kunne falde til indeks 50 i forhold til budget. Vi realiserede indeks 52 i april. I maj ser det lidt bedre ud, og det er realistisk at nå indeks 60-65, sagde Jens Nicolaisen uden at turde byde på, hvornår markedet vender tilbage til mere normale tilstande.

Han varslede, at faldende omsætning resten af året kombineret med øgede tab på debitorer betyder, at det, trods regeringens hjælpepakke til medierne, er overvejende sandsynligt, at Sjællandske Medier får et negativt resultat i 2020.

