200.000.000-pulje til nye lægehuse bliver overrendt

- Det her viser, at der er et kæmpe behov for at løfte de praktiserende læger og det nære sundhedsvæsen. Vi tager os af 90 procent af alle borgerhenvendelser i sundhedsvæsnet, men det er sygehusene, der tager sig af de sidste 10 procent, som er løbet med den ene milliardinvestering efter den anden de seneste år, siger Ulrik Hesislev, praktiserende læge i Haslev og formand for de praktiserende læger i Region Sjælland, til aviserne.