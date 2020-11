200.000 Tryg-og Alka-kunder opfordres til at stille op til valg

Af Tomas Revsbech

Cirka 200.000 sjællandske kunder hos forsikringsselskaberne Tryg og Alka får nu mulighed for at få indflydelse på, hvilke projekter, der kal uddeles støttekroner til, og om Tryg- og Alka-kunderne skal have udbetalt bonusser. TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden skal have valgt 70 medlemmer til sit repræsentantskab, heraf 10 fra Region Sjælland. Og der er frem til med 4. december mulighed for at melde sig som kandidat.