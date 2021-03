Marie Nielsen glædede sig til, at hun nok var færdigvaccineret i april eller først i maj. Hvis de sidste vaccinegrupper bliver slået sammen og inviteret efter alder, risikerer den 20-årige gigtpatient at blive vaccineret i august. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: 20-årig med gigt: Det er unfair at ændre vaccine-rækkefølge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20-årig med gigt: Det er unfair at ændre vaccine-rækkefølge

Sjælland - 12. marts 2021 kl. 09:58 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Sundhedsstyrelsen og regeringen lægger op til at slå de sidste vaccinegrupper sammen og inddele folk efter alder. Det skubber 20-årige Marie Nielsen med rygsøjlegigt længere bagud i køen.

Der er rigtig mange begrænsninger i hendes liv, og det er ikke kun coronaens skyld.

Da hun var 16 år, fik hun psoriasis-gigt, og siden har hun fået rygsøjlegigt.

- Det sidder nederst i min ryg, så jeg har problemer med mine hofter og min lænd. Det er svært at rejse sig, og mange ting tager lidt længere tid. Det er ret irriterende, at fitness er lukket, for det er svært at træne udendørs, for gigt er ikke ret glad for kulde, fortæller hun.

Marie Nielsen tager mange ekstra hensyn, fordi hun får immundæmpende medicin og derfor risikerer at blive meget syg, hvis hun får Covid-19.

Regnet med vaccine i april - Jeg havde regnet med, at jeg ville blive vaccineret engang i april, når alle de ældre, frontpersonalet og de mest sårbare var vaccineret. Men nu bliver jeg nok først vaccineret færdig i august. Det er helt ærligt unfair. Det er jeg virkelig irriteret over, siger Marie Nielsen, der bor i Næstved og arbejder hos en dagplejer, mens hun har sabbatår.

Sundhedsstyrelsen og regeringen lægger op til at ændre vaccineplanen og slå de sidste grupper sammen. Det vil betyde, at gruppe 10 (mennesker under 65 år i øget risiko), som Marie Nielsen ellers hørte til, bliver sløjfet. I stedet skal hun indstille sig på at blive vaccineret efter alder.

Fra snart til bagerst - Det kan godt være, at det er nemmere for regeringen. Men det er jo ikke nemmere for os. Jeg er bange for, at jeg ikke vil kunne starte på uddannelsen til socialrådgiver, som jeg forhåbentlig kommer ind på, må undlade at begynde til sport, ikke kan komme ud at rejse uden et vaccinepas. I det hele taget kommer jeg til at skulle passe endnu mere på, for jeg er sikker på, at når mange mennesker er vaccineret, så holder de op med at holde afstand og spritte af, siger Marie Nielsen, der kun ser enkelte venner, og kun hvis alle er testet.

- Jeg savner mine venner, men det ligger hele tiden i baghovedet, at jeg kan sætte mit liv på spil. Og man ser jo ellers sunde og raske mennesker blive indlagt. Corona sætter virkelig mange begrænsninger på mit liv, og jeg kan slet ikke forstå, at min onkel som intet fejler, vil skulle vaccineres længe før mig, der virkelig har brug for vaccinen, siger Marie Nielsen.

Gigtforeningen: Det er katastrofalt Direktør for Gigtforeningen Mette Bryde Lind håber ikke, at Folketingets partier nikker ja til at droppe prioriteringen af mennesker i risiko og i stedet vaccinere efter alder.

- Det her er en katastrofe for vores yngre gruppe af patienter med gigt- og bindevævssygdomme. De er meget syge, har organinvolvering er på immundæmpende medicin, og de har isoleret sig selv siden marts måned. Nu skubber man på grund af administrativ besvær deres vaccination fra april til sidst på sommeren. Det er simpelthen ikke godt nok, og det må regeringen og myndighederne finde en løsning på. siger Mette Bryde Lind.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det i praksis kun betyder en udskydelse på måske en uge for nogle grupper, hvis alle borgere under 50 år vaccineres efter alder.

- Det er ikke rigtigt, at det kun handler om et par uger. Når man går efter alder, skal man jo have vaccineret alle de raske før man kommer til de syge i 20-erne og 30-erne. Så det er en forsinkelse på 2-3 måneder for en gruppe, som allerede har isoleret sig meget siden marts sidste år. De græder jo i telefonen, når de ringer. Man kan simpelthen ikke være det her bekendt, siger Mette Bryde Lind.