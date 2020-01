Movia omlægger pensionistrabatterne fra juni måned. Det har ført til voldsom kritik fra menige pensionister og blandt andre Ældre Sagen og Passagerpulsen. Men omlægningen skal give langt flere ældre mulighed for at opnå rabatter, lyder det fra Movia. Foto: Jesper From.

Send til din ven. X Artiklen: 150.000 pensionister vil få gavn af udskældt reform af tog- og bus-rabatter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

150.000 pensionister vil få gavn af udskældt reform af tog- og bus-rabatter

Sjælland - 15. januar 2020 kl. 14:45 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 150.000 pensionister står til at få gevinst af en forestående omlægning af pensionistrabatterne i bus og tog på Sjælland, Lolland og Falster.

Det viser en beregning af reformens konsekvenser, som konsulentbureauet Incentive har lavet for trafikselskabet Movia.

Ifølge beregningerne står 122.000 pensionister til at vinde 30 til 50 procent i rabat på omlægningen, mens 3000 står til et prisfald på over 50 procent. Derudover vil cirka 27.000 få en mindre gevinst på mellem 2 og 30 procent. De vil primært befinde sig i Nordvestsjælland, Slagelse, Ringsted, Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner.

Rammer 15.000 meget hårdt Omlægningen har dog fået meget kritik, fordi knap 60.000 pensionister, primært i hovedstadsområdet, Nordsjælland og på Østsjælland i Roskilde-området, Køge og på Stevns, står til at tabe på omlægningen. (Læs mere her.)

Heraf vil 15.000 opleve prisstigninger på over 100 procent, hvis de fortsat skal købe et tre zoners kort eller alle zoners kort. De to typer af kort har indtil nu udløst rabat. (Læs mere her.)

Men den forsvinder nu:

Movia har i dag stadig tre forskellige

takstområder, der stammer tilbage fra

amternes tid. Det betyder blandt andet,

at de nuværende pensionistrabatter

ikke gælder på tværs af de gamle grænser,

og så er rabatterne heller ikke helt ens.



- Hver tredje pensionist på Sjælland, Møn og Lolland-Falster bruger bus og tog. Men så snart vi kommer uden for de store byer, er der meget få, der bruger pensionistkortet. Der er for få busser til, at det kan svare sig at købe det. Og så får de slet ikke gavn af vores rabatter. Det synes vi ikke er rimeligt, siger Eskil Thuesen, ressourcedirektør i Movia, til Sn.dk.

Sådan rammer rabat-omlægningen 27.000 får ml. 2-30 pct. prisfald.

122.000 får prisfald på 30-50 pct.

3000 får prisfald på over 50 pct.

9000 får prisstigninger på over 200 pct.

6000 får prisstigninger på 100-200 pct.

44.000 får prisstigninger fra 2-100 pct.





Kilde Incentive/Movia. Kilde Incentive/Movia. Skævt fordelt Omkring 70.000 pensionister i hovedstadsområdet og det gamle Roskilde Amt bruger pensionistkort.

Det varer til 17 procent af dem, der er berettiget til det. På Vestsjælland har 2000 pensionistkort, svarende til 3 procent, mens 500 har det i det gamle Storstrøms Amt. Det svarer til under én procent.

- Pensionistkortet er en relativt nyt ting på Sydsjælland. Men det forklarer ikke, hvorfor så få bruger det. Vi fik fra begyndelsen af vide af mange, at kortet ville blive for dyrt. At det var en dårlig idé. Vi sagde dengang, at vi måtte se tiden an. I dag skylder vi dem en undskyldning. De havde i den grad ret, siger Eskil Thuesen.

Mere enkelt De nye rabatter er dog ikke kun til skade for pensionister i hovedstadsområdet og til gavn for dem i Vest- og Sydsjælland.

De nuværende regler betyder eksempelvis, at der ikke er nogen rabat, hvis man rejser over de gamle amtsgrænser. Samtidig er der spærretider i hovedstadsområdet, der betyder, at pensionistrabatterne ikke gælder i myldretiderne.

Politikere skal følge op Hos Forbrugerrådet Tænks trafikenhed Passagerpulsen er man da også positive over for, at de gamle amtsgrænser forsvinder, og at rabat-ordningerne fremover bliver mere fleksible.

Rabatterne i dag og fremover Nuværende priser på hhv. 3 zoners pensionistkortkort og alle zoners pensionistkort:

Movia Hovedstaden:

460 kr./ 595 kr.

Movia Vest og Movia Syd: 420 kr./ 840 kr.

Fra juni 2020 kan pensionister købe rejsekort med 40 pct. rabat eller pendlerkort 25 pct rabat.

Pendlerkortet kan købes på rejsekort. Men det kan også fås i pap-version.



Kilde: Movia. Kilde: Movia. Rasmus Markussen, politisk medarbejder hos Passagerpulsen er positiv overfor, at flere får del i rabatten, men gør opmærksom på, at de store prisstigninger som et mindretal oplever kan have konsekvenser for nogle pensionisters mobilitet. Et andet problem er, at Movia begrænser muligheden for at bruge pap-kort:

- Det risikerer at ramme nogle ældres mobilitet. En ting er, at de skal betale så meget mere. For nogen vil det også være stressende at skulle bruge rejsekortet, hvor man skal huske at tjekke ud og ind, siger Rasmus Markussen, der ærgrer sig over, at Movia ikke har inddraget de ældre mere i forarbejdet med de nye rabatordninger.

- Vi forventer, at Movia holder øje med, og deres ledelse tager ansvar for, hvilke konsekvenser den her beslutning har for pensionisters mulighed for at komme rundt, siger han.

relaterede artikler

Efter kritik: DF vil have minister ind i sag om mimrekort 14. januar 2020 kl. 11:50

DEBAT: Stop massakren på mimrekortet 14. januar 2020 kl. 09:42