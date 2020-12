1,5 millioner til turismeindsats

Pengene skal bruges til at komme et skridt videre med den udviklingsplan for turisme, som tidligere på året blev præsenteret på Holmegaard Værk.

- Udviklingsplanen har skabt et overblik over mulighederne på Sjælland og øerne og udpeger steder med størst turismemæssigt potentiale som stærke kraftcentre i geografien. Nu sætter vi ressourcer ind lokalt i de enkelte kraftcentre for at styrke den videre strategiske udvikling i samarbejde med de respektive kommuner, destinationer og med inddragelse af borgere, det lokale erhvervsliv, foreninger med flere, siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted, og fortsætter:

- Konkret vil vi give støtte til at udarbejde strategisk-fysiske planer fire til syv steder i geografien inden for kraftcentrene. Planerne vil få forskellig karakter fra sted til sted, men kan fx beskæftige sig med muligheder for etablering af ny overnatningskapacitet, udvikling af byrum, bedre sammenhænge mellem by-, strand- og naturområder og trafikale forhold. Vi har erfaring med, at sådanne detaljerede planer er afgørende for at tiltrække investeringer i områderne, og de har derfor stor betydning for at kunne realisere konkrete fysiske projekter på længere sigt.