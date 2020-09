145 millioner kroner til sygehusene

Regions Sjællands politikere fra S,V,K, LA,DF, SF, R og EL er enige om et budget for 2021, der giver sygehusene i alt 145 millioner kroner.

En del af pengene hentes på at spare på eksterne konsulenter og administrationen generelt.

Desuden skæres der blandt andet fra bufferpulje og pulje "Værdi for borgeren".

- Jeg glæder mig over, at vi har et historisk bredt budgetforlig, som blandt andet prioriterer at udvide lægeuddannelsen. få flere 112-hjælpere og på anlægssiden investerer vi blandt andet i. at Holbæk Sygehus får enestuer, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Partierne har aftalt at følge op undervejs.

- Hvis det fx viser sig, at medinudgifterne falder, så har vi mulighed for at tilpasse budgettet, siger Heino Knudsen, der også pointerer, at regionen vil øge indsatsen for klimaet:

- Vi skak så at sige kompensere for grusgravningen (til byggeriet, red.)I 2023 skal minimum 20 procent af materialerne være genanvendelige.

Også næstformand Jacob Jensen er tilfreds:

- Vi har fokus på at få mere til patienterne og bruge mindre til administration.