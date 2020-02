14 personer er testet fri for corona

Sjællands Universitetshospital Roskilde har siden det første danske corona-tilfælde - en familiefar fra Roskilde, der nu er i isolation i hjemmet med sin kone og to børn - nået at teste en del flere. I løbet af torsdag blev 14 personer testet, og efter analyse af prøverne hos Statens Seruminstitut har alle vist sig at være fri for smitte.