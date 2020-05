13 anholdt: Politiet afslører narkohandel og kæmpe våbenlager

13 personer fra Fyn og Sjælland er tiltalt for besiddelse af ulovlige skydevåben og besiddelse og videreoverdragelse af narkotika i form af en mængde kokain, hash og piller. Til efteråret starter en kæmpe retssag mod bagmænd, medhjælpere og købere. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Under efterforskningen af sagen fandt politiet blandt andet flere våbenlagre med flere end 60 pistoler og kilovis af ammunition.

Det kriminelle netværk var desuden i besiddelse af 30 kilo af et stof, som de tiltalte efter anklagemyndighedens opfattelse troede var amfetamin, men som i virkeligheden var et lovligt stof, som organisationen var blevet snydt til at købe med henblik på videresalg, oplyser politiet.