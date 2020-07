120 pressede fødevareproducenter holdt hjulene igang via en salgskanal fra Coop

Den sjællandske griseavler Maria Bojsen har succes med at sælge svinekød via Coops hjemmeside. Foto: Jette Bundgaard

Sjælland - 08. juli 2020 kl. 09:05 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Danmark midt i marts blev lukket ned på grund af corona, ramte det mange små fødevareproducenter meget hårdt. Fra den ene dag til den anden mistede de op mod 80 procent af deres omsætning, fordi restauranterne lukkede fra den ene dag til den anden. Mange fødevareproducenter måtte derfor arbejde på højtryk for at finde nye måder at afsætte deres varer på. Det fik dagligvaregiganten Coop til at række dem en hjælpende hånd.

Nicolai Jæpelt er crowd-funding ansvarlig hos Coop, og han og kollegerne var igang med alle mulige projekter, da landet lukkede ned.

Top 3 på Coop Crowdfunding Irma har solgt mest med en omsætning på 189.070 kroner. De lavede seks hjælpepakker, hvor de samlede produkter fra mindre producenter, som blev solgt gennem vores corona-initiativ. Omsætningen gik ubeskåret til producenterne.

Birthesminde er nummer to med en omsætning på 145.367 kroner.

På 3. pladsen er tre bryghuse, der er gået sammen. De har en omsætning på 55.200 kroner - Men da Danmark blev lukket ned, udsatte vi jo alt. Vi havde kontakt til mange små fødevare virksomheder, som virkelig kom i store problemer på grund af nedlukningen, og dem besluttede vi at hjælpe, fortæller Nicolai Jæpelt.

Coop stillede platformen Coop Crowdfunding til rådighed for de hårdt ramte fødevarevirksomheder. Denne platform kan håndtere mødet mellem forbruger og virksomhed, så den er yderst velegnet for producenter, som havde brug for at sætte gang i et direkte salg til forbrugerne.

Det betød overlevelse For Maria Bojsen, som sammen med sin mand ejer gården Birthesminde ved Vipperød betød coronakrisen, at omkring 90 procent af deres omsætning forsvandt fra den ene dag til den anden. Normalt leverer de sortbrogede grise og ungarske uldgrise til restauranter i København. For dem betød salget på Coops crowdfunding platform overlevelse.

- Det har været fantastisk. Vi små producenter har jo ikke musklerne til at nå forbrugerne, men det har Coop. Så for os betød håndsrækningen fra Coop overlevelse, fortæller Maria Bojsen.

Crowd-funding ansvarlig, Nicolai Jæpelt fortæller, at opbakningen har været overvældende. 180 projekter fordelt på 120 producenter har været med. Det har været store og små projekter imellem hinanden, men Nicolai Jæpelt er ikke i tvivl om, at det for alle har gjort en forskel at være med.

- Nogle har kun solgt for 10.000 kroner, men det har måske skaffet penge til huslejen, fortæller Nicolai Jæpelt.

Marie Bojsen er utrolig glad for den opbakning hendes forretning har oplevet fra forbrugerne. Hun mener, at det har givet forbrugerne et helt andet kendskab til, hvad de laver på Birthesminde, og det håber hun kommer forretningen til gavn på længere sigt.

Fokus på de små Maria Bojsen og hendes mand har iøvrigt søsat endnu et projekt på Coops Crowdfunding platform, hvor de nu giver musikglade forbrugere og andre interesserede mulighed for at sætte tænderne i kød fra 20 grise, som skulle have været solgt på årets Roskilde Festival.

- Så kan folk holde deres egen lille festival derhjemme, lyder det fra Maria Bojsen.

Nicolai Jæpelt er ikke i tvivl om, at initiativet har skabt fokus på de små fødevare producenter. Samtidig er han bestemt ikke utilfreds med, at flere nu kender til Coop Crowdfunding. Og forbrugerne kan iøvrigt glæde sig til mere fra den kant.

- Vi arbejder lige nu på, at det bliver en permanent mulighed for fødevareproducenterne, så forbrugerne også fremover kan købe produkter direkte hos producenten, oplyser Nicolai Jæpelt.

Det er planen, at den permanente løsning skal gå i luften i løbet af september.