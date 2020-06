12 ud af 17 kommuner går tilbage i erhvervsvenlighed

- Det utilfredsstillende, at vi har to kommuner blandt de mindst erhvervsvenlige i hele landet, ligesom vi heller ikke kan være tilfredse med, at det i størstedelen af vores lokale kommuner går den forkerte vej med erhvervsvenligheden. Jeg håber meget, at kommunerne vil prøve at vende den udvikling. Vi er stadig mærket af coronakrisen, og alle kræfter bør samles om at give virksomhederne de bedste betingelser for at skabe vækst og arbejdspladser. Og jeg kan kun rose vores lokale kommuner for her under coronakrisen at fremrykke både betalinger og byggeprojekter for at holde gang i hjulene hos virksomhederne, siger Jesper Toftebjerg Andersen, Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster.