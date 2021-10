Mads Vaczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, er betænkelig ved udsigten til, at så mange IVS?er kan blive tvangsopløst. Han peger på flere dårlige scenarier i den forbindelse. Foto: Erhvervshus Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: 11.000 firmaer risikerer dødsstød om få dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

11.000 firmaer risikerer dødsstød om få dage

Sjælland - 12. oktober 2021 kl. 08:45 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Deadlinen nærmer sig for de mange tusind IVS'er, der er forpligtet til at beslutte, om virksomheden skal omregistreres til et ApS eller lade sig opløse. Ellers bliver selskabet tvangsopløst ved skifteretten.

Det kan være en omkostningstung proces at konvertere fra et iværksætterselskab (IVS) til et ApS, da selskabskapitalen i et ApS som minimum skal udgøre 40.000 kr. til forskel fra et IVS, hvor kapitalkravet var på 1 krone. For at omregistrere selskabsform skal der derfor betales op til 40.000 kr. i startkapital fratrukket den kapital, som allerede er i virksomheden, eller konvertere allerede optjent egenkapital.

- Der er tale om et betydeligt beløb, men vigtigere er, at IVS'erne skal huske at få omregistret, ellers vil selv sunde iværksættervirksomheder blive tvangsopløst. Danmark har i øvrigt et af EU's højeste kapitalkrav for at stifte et ApS, hvilket ikke fremmer mulighederne for iværksætteri fremover, siger Palle H. Jensen, partner i revisionsvirksomheden PwC.

Dårlige scenarier Mads Vaczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland er betænkelig ved udsigten til, at så mange IVS'er kan blive tvangsopløst. Han peger på flere dårlige scenarier i den forbindelse.

Gode virksomheder med potentiale lukker - der er 500 virksomheder med flere end to ansatte blandt de 11.000 virksomheder. Derudover får staten en stor regning i forbindelse med tvangsopløsning af virksomhederne, og endelig bliver virksomhedsejere stigmatiseret fremadrettet, fordi de har været igennem en tvangsopløsning af deres virksomhed.

- Men det værste er sådan set, at der ikke er kommet noget i stedet for IVS'erne, og vi derfor har Danmark Europas næsthøjest kapitalkrav, når der skal stiftes et selskab, siger Mads Vaczy Kragh.

Betændt sag Iværksætterselskaberne (IVS) blev indført i 2014 for at fremme iværksætteriet i Danmark, men selskaberne, der kun krævede en krone i startkapital, endte som en betændt sag, der i sidste ende resulterede i, at den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti sløjfede selskabsformen igen i 2019. Fra det tidspunkt fik virksomhederne to år til at overgå fra at være et IVS til at være et ApS.

Udover den økonomiske beslutning er der også andre praktiske overvejelser at tage stilling til, før den endelige konvertering kan træde i kraft, herunder at fremskaffe de rette dokumenter og beslutte, hvordan man skal tilvejebringe selve selskabskapitalen.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan virsomhederne finde et skema til brug for overgangen fra IVS til ApS.