Send til din ven. X Artiklen: - Vi bliver glade, når mobilen kommer frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi bliver glade, når mobilen kommer frem

Sjælland - 21. september 2019 kl. 08:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Når et af de vigtigste redskaber i klasselokalet ikke er blyant, atlas eller lommeregner, men en mobiltelefon, så er det næppe overraskende, at der i A-huset på Vigersted skole er temmelig liberale regler for brugen af mobilen.

- Hvor man på andre skoler siger, at mobilen skal pakkes væk, så er vi her lykkelige, når de tager dem frem, fordi den kan bruges som hjælperedskab. Vi bruger den meget til dem, der ikke kan finde ud af at bede om hjælp ved at spørge. Så kan de sende en sms. Den ikke-personafhængige kontakt er nemmere for en person med autisme, siger leder af A-huset Lisbeth Poulsen.

- Derfor har vi ikke de samme mobilregler som andre steder, for den er tit en livline. På den måde fylder det digitale nok endnu mere end i andre klasser, hvor man tænker, at nu skal de lige have en pause fra mobilen, supplerer lærer ved A-huset Rikke Søndergaard.

Og at mobilen efterhånden er en helt normal del af hverdagen, gør det også generelt lettere for både elever og lærere.

- Vi var jo glade, da de alle sammen fik mobiltelefoner, for dem kan vi bruge til at skrive ting, der hjælper dem og giver dem vejledning, for eksempel hvis de skal med bussen hjem selv. Og en app som PlaNet giver os en god ramme at gøre det i, fastslår Lisbeth Poulsen.

Nemmere på SoMe Dog bliver der også holdt øje med børnenes mobilforbrug, understreger lederen.

- Selvfølgelig skal de også lære at omgås det på en god måde, ligesom alle andre, siger Lisbeth Poulsen og forklarer samtidig, at det med at gå på sociale medier, som Facebook og Snapchat, også har en anden betydning for børn med autisme.

- Så skal de ikke tolke på kropssprog, stemmeleje og alt muligt. Så det er nemmere for dem at have venner på sociale medier, forklarer hun.

Rikke Søndergaard ser også andre fordele ved at bruge mobilen i timerne, fordi børnene meget ofte er både meget dygtige og interesserede i det tekniske og digitale.

- Man kan jo selv få god hjælp, når man står og kludrer med det selv. Så er de nødt til at hjælpe, og det kan også bruges pædagogisk, forklarer hun.