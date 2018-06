Niels Hansen på 64 er tidligere flymekaniker og faldt for forsvarets aldersgrænse. Men hos HBN Teknik kan han fortsat bruge sin tekniske snilde, når han skal holde maskinerne kørende. Foto: Søren Schaadt Larsen

- Kan I bruge sådan en gammel stodder som mig?

Sjælland - 06. juni 2018 kl. 08:44 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Hansen er lige begyndt at arbejde hos HBN Teknik i Ringsted. Lige nu er han faktisk vikar, men hverken han selv eller værkfører, Lars Jensen, lægger skul på, at der er en fastansættelse på vej.

Niels Hansen nåede at gå ledig i et par uger, inden han kom til et seniorvikar-møde arrangeret af Jobcentret i Ringsted, hvor en række vikarbureauer var til stede.

- Så gik jeg hen til damen fra JKS og spurgte, om de kunne bruge sådan en gammel stodder som mig, siger han med et grin.

Det kunne de, og efter en uge, en snak og et par møder stod han hos HBN Teknik, klar til oplæring.

- For mig handlede det bare om at komme væk fra Jobcentret og få noget arbejde, og der er det her en virkeligt god løsning, siger Niels Hansen og opfordrer andre seniorer til at følge sit eksempel.

- Faktisk kunne de lige så godt gøre det for alle så folk bare kan komme ud i arbejde, forklarer han.

Dermed har Seniorvikarordningen virket i forhold til Niels Hansen, som var med til et af de første informationsmøder om ordningen, som skal sikre, at personer over 50 kommer hurtigt tilbage i job, og her fik vikarbureauet sat ham i forbindelse med HBN Teknik.

Mangler vi, så ringer vi

HBN Teknik hyrer gerne vikarer, selvom det koster lidt ekstra. Faktisk hyrer HBN Teknik næsten udelukkende vikarer, når de skal ansætte folk, men de er også gode til at ansætte vikarerne fast, når det giver mening.

- Det betaler sig i fleksibiliteten, både fordi vi kan se folk an, og så giver det fleksibilitet i forhold til produktionen. Har vi brug for en ekstra mand, så ringer vi bare til vikarbureauet. Til gengæld, hvis jeg ser en god mand, så sørger jeg for at finde en fast plads til ham, siger Lars Jensen, som har arbejdet med vikarer længe.

Han kender ikke til seniorvikarordningen, men fortæller, at det for ham giver mening at ansætte seniorer - også i vikarstillinger:

- De er ofte stabile og har ikke så meget sygefravær. De ved, hvad det handler om, når de kommer ud, forklarer Lars Jensen.

Niels Hansen er 64 år gammel, og på papiret har han ikke så mange år tilbage på arbejdsmarkedet.

- Han forlader mig ikke lige foreløbigt, det har vi aftalt, siger Lars Jensen mens han griner og klapper Niels Hansen på skulderen.

Lars Jensen forklarer, at han i øjeblikket er ved at starte et helt nyt produktionshold op, og at alle på holdet er over 50.

- Det er ikke bevidst, men det er bare sådan, det er blevet, siger han.