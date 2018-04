Heino Knudsen (S) glæder sig over, at der nu er indgået en aftale mellem regionerne og en lønmodtagergruppe. Arkivfoto: Tine Fasmer Foto: unknown

- Jeg håber, det er første skridt mod at undgå konflikt

Sjælland - 25. april 2018 kl. 15:05 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Region Sjælland er der glæde og lettelse over, at overenskomstforhandlingerne begynder at give resultater. Natten til onsdag indgik LO-forbundene og regionerne en aftale - den første aftale i overenskomstforhandlingerne - og det glæder regionen.

- For mig ser det ud til at det er en rigtigt god aftale, der er indgået. Jeg bemærker, at begge parter kan være tilfredse med aftalen. Det er første skridt på vejen mod at undgå konflikt, Heino Knudsen (S).

Men selvom den første aftale nu er indgået, så betyder det ikke, at forhandlingerne er færdige, for både staten, kommunernes og resten af regionernes ansatte mangler fortsat at indgå en aftale. Heino Knudsen håber derfor, at den indgåede aftale kan give et større skred mod en endelig overenskomst for at undgå den konflikt, som lurer lige om hjørnet.

- Jeg håber virkeligt, at det er første skridt mod at undgå konflikt. Man kan sige, at parterne er meget tætte på hinanden. Derfor håber jeg også, at det her er en vigtig trædesten for at få det sidste på plads - at det er en del af en større pakke. Jeg håber virkeligt, at vi får resten på plads og undgår konflikten, siger Heino Knudsen. Konsekvenserne af en konflikt er nemlig store, og dem vil regionen gerne undgå.

- Så snart en konflikt bryder ud, vil vi få en pukkel af opgaver, som vi ikke får udført, så derfor er det vigtigt for os, at der bliver indgået en aftale inden en konflikt bryder ud, siger Heino Knudsen.

