Højhastighedsbanen, som den ser ud ved Ringsted, her skal tog en dag kunne køre med 250 kilometer i timen. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: - Højhastighedstog skal stoppe på Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Højhastighedstog skal stoppe på Sjælland

Sjælland - 07. april 2018 kl. 09:12 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tog skal køre hurtigere fra Aarhus til København. Derfor bliver der nu bygget højhastighedsbaner. Vi har på Sjælland bygget en fra København til Ringsted via Køge. I Østjylland skal de bygge en mellem Aarhus og Horsens. I Jyllands-Posten beskriver en række borgere problemer med den nye højhastighedsbane: Blandt andet at den får færre stop, for at spare tid. Problemet bliver, at en masse mennesker får længere til toget og dermed reelt får en længere rejsetid.

Situationen kan meget vel blive den samme på Sjælland, derfor mener Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og Formand for Kommunernes Kontaktråd Sjælland under Kommunernes Landsforening, også at det er tvingende nødvendigt, at Sjælland ikke bliver glemt, når rejsetiden mellem landets største byer gøres kortere.

Uomtvisteligt krav

- Fra 2019 har vi København-Ringsted-banen, som kører via Køge. Når den kommer til at virke efter hensigten med høje hastigheder og øget intensitet, vil jeg klart mene, at det er et uomtvisteligt krav fra Sjællandsregionen, at der kommer et stop i Ringsted, siger han og tilføjer, at situationen er den samme med Femernforbindelsen. På strækningen Hamborg-København bør det også være muligt for folk på Sjælland at stige af og på.

- De her stop giver mulighed for, at der er flere forbindelsesled til andre forbindelser, selvom hvert stop giver lidt længere rejsetid, siger han.

Læs mere i lørdagens udgave af Nordvestnyt, DAGBLADET og Sjællandske. E-avisen kan købes her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy