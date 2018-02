Knud Romer, der er bosat ved Præstø, forfatter og prisvindende reklamemand, var ikke bange for at kalde en spade for en spade og lykkedes med at overbevise konferencedeltagerne om, at man ikke skal vise, hvem man er, men give turisterne det, de gerne vil have. Foto: SydkystDanmark

- Byg en turistindustri op om stilheden

Sjælland - 01. februar 2018 kl. 11:01 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Udnyt, at man kan høre fuglene synge. Her er så stille, at man lister, for ikke at vække naturen, sagde Knud Romer, der er bosat ved Præstø, forfatter og prisvindende reklamemand, da destination SydkystDanmark onsdag holdt konference i Ny Ridehus i Næstved for 250 gæster.

Han opfordrede igen og igen destionationen til at gribe de lavthængende frugter.

- Brug det I har og fjern det, der forstyrrer folk. Det er blevet en værdi, at man kan komme væk fra alting. Det kan man her, hvor der ikke er bredbånd. Tro mig. Ofte søger turister det omvendte af det, man har til hverdag. Og det har I her, understregede Knud Romer, der samtidig sagde:

- Lad være at løbe efter, hvad de andre gør.

Et andet tema på konferencen var spørgsmålet, om destinationerne på Sjælland er beredte på at øge samarbejdet for at blive stærkere sammen, og direktøren for SydkystDanmark Martin Bender gjorde i sin moderatorrolle en ihærdig indsats for at få de mange paneldeltagere og gæster til at byde ind. Han smed rundt med en mikrofon - i form af en stor grøn terning - og han udskrev hurtige online-konkurrencer. Da han spurgte, om Greater Copenhagen-samarbejdet eller FemernBælt er vigtigst, fik Femern lidt flere stemmer end Greater Copenhagen, men da han spurgte, om destinationerne er ambitisøe nok, var der fem gange så mange, der svarede nej som ja.

- Vi skal se turismearbejdet som et fælles arbejde. Vi skal sætte os for bordenden, sagde Region Sjællands formand Heino Knudsen (s), der også er formand for Greater Copenhagen. Han tilføjede:

- Jeg vil gerne, vi bliver mere konkrete i Region Sjælland og i Greater Copenhagen, og så skal vi skabe connection til de lokale aktører.