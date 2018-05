- Atea er lige så meget offer som Region Sjælland

Tværtimod har tre af de fire tiltalte fra Atea optrådt »dybt illoyalt« over for Atea på en meget omtalt luksustur til Dubai i 2014, der endte med at koste Region Sjælland og Atea over 400.000 kroner. Tre af deltagerne på turen fra Atea var på vej ud af firmaet, da turen fandt sted. I stedet var de ved at starte deres eget firma, 3A-it, op. Deres nye firma vandt siden et stort udbud af IT-udstyr på flere hundrede millioner kroner, som fik hele sagen til at eksplodere.