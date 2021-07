Yderligere millioner til byggesager

Se billedserie Økonomiudvalget har besluttet at afsætte fire millioner kroner yderligere til at nedbringe de lange sagsbehandlingstider på byggesager, som er under stort pres i kommunen. Formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen (L), opfordrer dog stadig borgerne til at væbne sig med tålmodighed. Pressefoto



Rudersdal - 10. juli 2021 kl. 17:33 Kontakt redaktionen

Byplanområdet i Rudersdal Kommune skal tilføres fire millioner kroner over de næste år, har Økonomiudvalget besluttet.

Årsagen er lange sagsbehandlingstider i byggesager, som netop nu er under stort pres i Rudersdal såvel som nationalt.

Presset skyldes øget byggeaktivitet, som har skabt en stor sagspukkel med byggesager, forespørgsler på ejendomme og byggemuligheder i hobetal, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Oveni hatten er sagerne generelt blevet mere komplekse som følge af nyt bygningsreglement, ligesom der iøvrigt er mangel på byggesagsbehandlere, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi modtager for tiden rigtig mange byggeansøgninger og forespørgsler vedrørende byggemuligheder på deres ejendom, siger borgmester Jens Ive (V).

Han fortsætter: - Corona har lukket ned for mange aktiviteter, men ikke for byggeriet, der stadig kører på højtryk. Det sætter vores byggesagsområde under stort pres, og det vælger vi nu at handle på. Vi sætter fire millioner ekstra af, så vi kan ansætte flere byggesagsbehandlere og så hurtigt som det kan lade sig gøre få bugt med byggesagspuklen.

En del af problemet med de mange byggesager i Rudersdal er - udover mange flere ansøgninger - mangel på erfarne medarbejdere på området. Samme problem udspiller sig imidlertid i mange andre kommuner, og da der er stor efterspørgsel på disse kompetencer, må man forvente, at der skal ske en vis oplæring af eksempelvis nyuddannede medarbejdere før, man kan se en effekt af de tilførte midler.

- Vi følger udviklingen nøje i byplanudvalget, og mit bedste råd lige nu er at væbne sig med tålmodighed og lade være med at lægge optimistiske planer med entreprenørerne, siger formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen (L).

- Hvis en sag ikke er lige til og for eksempel kræver dispensationer og nabohøringer med videre, så kan der meget let gå op til et halvt års sagsbehandlingstid. Andre sager kan heldigvis ordnes hurtigere, men p.t. ligger vi på to til tre måneders sagsbehandlingstid for eksempelvis enfamiliehuse.

Byplanudvalget har drøftet servicemål for sagsbehandlingstider i byggesager. Ambitionen er, at sagsbehandlingstiden skal holdes inden for de nationale servicemål, men kun i de sager, som ikke kræver dispensation og dermed nabo-, partshøringer og eventuelt udvalgsbehandling.

Kommunen opfordrer derfor til, at man i sit byggeprojekt bestræber sig på at overholde de krav, der gælder i henhold til både lokalplan/byplanvedtægt og bygningsreglement. For enfamiliehuse er det nationale servicemål på 40 dage og for visse erhvervssager er der sat et mål på 50 dage.

Kommunen oplyser, at et godt udgangspunkt for, at byggesager kan blive hurtigt behandlet, er, at bygherren sikrer, at alt materiale er til rådighed fra starten, så det undgås, at sagsbehandleren skal bruge yderligere tid på at indhente oplysningerne efterfølgende.