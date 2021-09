Administrerende direktør i WindowMaster Erik Boyter kunne tidligere på sommeren forklare virksomhedens stilling i forhold til bæredygtighed over for EU-politiker Pernille Weiss. Nu præsenterer han halvårsregnskabet for WindowMaster. Foto Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

WindowMaster er igen i vækst

Den prisbelønnede virksomhed trodser generel corona-nedgang med digital indsats.

Frisk luft fra åbne vinduer er en god forretning for virksomheden WindowMaster med hovedsæde på Skelstedet i Vedbæk.

Her er man verdens førende producent af anlæg til naturlig ventilation, som er mere klimavenlige end traditionelle mekaniske ventilationssystemer.

I årets første halvår havde selskabet salgsfremgang på 22 procent til 107 millioner kroner i forhold til samme periode 2020. I sammenligning med første halvår 2019, perioden før corona, har selskabet haft en vækst på 10,8 procent, fremgår det af en pressemeddelelse fra virksomheden.

- Vi fastholdt vores positive forventninger til vækst og salg gennem hele coronapandemien, og tallene viser nu, at vi gjorde det rigtige. Vi ser stadig optimistisk på fremtiden og forventer intakt og stigende efterspørgsel, da vores pipeline af potentielle projekter er vokset markant, hvoraf mere end en fjerdedel er i USA, siger CEO Erik Boyter, der hæfter sig ved, at det er lykkedes at få så god en pipeline trods de mange forhindringer, som corona har lagt i vejen for salgsarbejdet.

- Dette halvårsresultat viser, at kunderne i vores markeder i og udenfor Danmark tager vores løsning til sig, og at vi klarer os godt på det globale marked, så vores langsigtede eksportstrategi er på sporet, fortsætter han.

Digital løsning Allerede indsatsen under nedlukningen sidste år blev bemærket og i februar belønnet med DI's initiativpris. Nu viser indsatsen sig altså også at bære frugt i forbindelse med omsætningen i år.

- Corona har betydet, at vi har måttet holde igen med aktivt salg ved kundemøder, så det er utroligt flot, at vi fortsat kan se ind i en stor ordreindgang fra vores pipeline af aktive projekter. At salgspotentialet har kunnet fastholdes trods rejserestriktioner og nedlukninger, er en konkret succes for vores mål om at styrke selskabets digitale indsats i forhold til marketing, produktløsninger og processer, siger Erik Boyter i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Formålet med WindowMaster er at vokse og udvikle selskabet til en dansk eksportsucces over en længere årrække, og det investerer vi løbende i. I første halvår 2021 annoncerede vi således, at WindowMaster starter produktion i USA, hvor vi forventer, at andelen af vores samlede omsætning vil stige fra fem procent i år til ti procent indenfor to-tre år, siger Erik Boyter.

Virksomhedens produktion foregår ellers i Tyskland.

Udfordringer trods alt Selv om omsætningen er tilbage på sporet har coronapandemien og de globale tendenser med stigende udgifter på både råvarer, elektroniske komponenter og transport ikke kunnet undgå at sætte spor i regnskabet.

Så mens toplinjen er steget til et rekordniveau, ses effekten af corona på bundlinjen. WindowMaster fastholder det tidligere udmeldte omsætningsmål for hele 2021 på 205-215 millioner kroner, mens resultatet før skat ventes at lande på 18,5-24,5 millioner kroner, der er et fald på to millioner kroner i forhold til tidligere udmeldt mål.

Direktør Erik Boyter regner til gengæld med at profitere af en anden global tendens:

Den bæredygtige udvikling, som de seneste år for alvor er blevet et bærende element i virksomheders produkter og forretningsmodeller. WindowMasters løsninger er udviklet med bæredygtighed for øje og interessen for virksomheden ventes derfor at stige yderligere de kommende år.

Fakta WindowMaster International A/S er en cleantech-virksomhed, som leverer bæredygtige indeklimaløsninger til primært skoler, kontorer, indkøbscentre, og hospitaler, baseret på naturens egne kræfter, kaldet naturlig ventilation.

Ved hjælp af central styring ventileres bygninger med frisk luft for at opnå de ønskede temperaturer og en god luftkvalitet. Dermed sparer man 50-80 procent på energiforbruget i forhold til traditionel mekanisk ventilation og skaber også et sundere indeklima.

Udover naturlig ventilation, specialiserer virksomheden sig også i brandventilation.

Kilde: WindowMaster

