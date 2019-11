Se billedserie Billeder, skulpturer, smykker og kunsthåndværk. På Havarthigaarden i Holte kan man i weekenden købe lækre ting til hjemmet eller måske få inspiration til en unik gaveidé. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Weekenden byder på kunst og kunsthåndværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Weekenden byder på kunst og kunsthåndværk

Rudersdal - 02. november 2019 kl. 12:04 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 17. gang er der i denne weekend, den 2. og 3. november, marked for kunst og kunsthåndværk på Havarthigaarden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ole Dahl-Petersen, der er tidligere formand for Søllerød Kunstforening og arrangør af markedet på Havarthigaarden fortæller:

- Som tidligere år skaber Havarthigaarden rammen om en salgsudstilling for en række udvalgte kunstnere. Vi har igen samlet et udsøgt udvalg af billedkunst og kunsthåndværk, og der er som sædvanligt gratis adgang til markedet. Til folk, der ikke kender markedet, er der mulighed for at gå omkring i de otte udstillingslokaler, og interesserede kan møde de 40 kunstnere, se deres værker og eventuelt købe et billede, en skulptur, et smykke eller et stykke kunsthåndværk med hjem - eller måske finde en gaveidé i god tid inden jul. De fleste udstillere har Mobile Pay, fortæller Ole Dahl-Petersen.

Der er kunstworkshop for børnene, der kan arbejde med deres egne billeder med blyant, kul, farvekridt og akvarelfarver. Det sker under kyndig instruktion af kunstneren Mette Wille, således at forældrene trygt kan gå på opdagelse imens i udstillingslokalerne - eller være med.

- Skovlyskolens mindste klasser udstiller små malerier, som de har fremstillet i samarbejde med deres lærere og de lokale billedkunstnere Lenie Tolstrup og Marianne Martin. Det er blevet til en herlig lille særudstilling. Alle besøgende kan også deltage i et lotteri, hvor gevinsten er et gavekort på 2000 kroner til indkøb hos den kunstner, vinderen har stemt på, siger Ole Dahl-Petersen.

I forbindelse med markedet kan man købe en frokostret, kaffe, te, kager eller drikkevarer i cafeen på overetagen i Havarthigaardens B-fløj. Her kan man også besøge »Grafisk Gruppe«, som holder åbent i deres værksted samtidigt med markedet.

- Vi glæder os til at byde kunstnere og publikum hjertelig velkommen, og vi håber, at vi igen i år må få et godt marked for kunst og kunsthåndværk til glæde for de besøgende og de mange kunstnere. Havarthigaarden råder over 100 parkeringspladser - de fleste lige bag gården, så den er nem at komme til, påpeger arrangøren.