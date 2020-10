Weekend bød igen på en stribe indbrud

Kettebakken i Skodsborg, Gøngetoften i Vedbæk og Malmbergsvej i Nærum samt Hestkøbvænge, Hasselbakken og Lindvangsvej i Birkerød. Fra disse seks adresser i Rudersdal har Nordsjællands Politi i weekenden fået anmeldelser om indbrud. Alle steder er tyvene kommet ind ved at bryde vinduer op. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fra Hasselbakken er stjålet sølvsmykker, pc, ure og et kamera, mens der på Lindevangsvej er stjålet valuta. Endelig kan man læse i Nordsjællands Politis døgnrapport, at tyvekosterne på Malmbergsvej foreløbigt er opgjort til at være en Playstation, bærbare computere, playstation spil og en sparegris.