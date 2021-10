Vred pårørende: Rudersdal Kommune roder rundt i tilbagebetalinger

Rudersdal Kommune har opkrævet for mange penge af en række plejehjemsbeboere og skal betale penge tilbage til 800 beboere. Men det går langsomt med at betale penge tilbage til dødsboerne efter flere hundrede afdøde borgere.

Økonomi Som vi også har viderebragt her i avisen, har Rudersdal Kommune konstateret fejl i opkrævning af serviceydelser på de lokale plejehjem gennem flere år. Man har erkendt denne fejl og politisk besluttet, at godt 800 beboere i gennemsnit skal have 6.000 kroner tilbage.

Men kommunen opdagede ikke fejlen på egen hånd, men først efter henvendelser fra en række pårørende. Og så roder den rundt i tilbagebetalingen til beboere, der i mellemtiden er afgået ved døden.

Det mener Kim Glavind, hvis mor døde i november sidste år, i hvert fald. Han kan nemlig ikke få kommunen til at udbetale de penge, den skylder, til dødsboet efter sin mor, fordi kommunen efter hans mening stiller usaglige og fejlagtige krav til dokumentationen.

Selvom han er bobestyrer og har dokumenteret over for kommunen, at dødsboet efter hans mor eksisterer, og endda har fået sin bank til at bekræfte dødsboets kontooplysninger, så vægrer kommunen sig ved at udbetale de penge, de skylder.

Den vil nemlig have Skifteretten til at bekræfte, at der findes et dødsbo, og kommunen "oplever udfordringer med at få skifteretten til at oplyse udbetalingsoplysninger på de dødsboer vi skal tilbagebetale beløb til," som vicekommunaldirektør Thomas Bille forklarer det i et brev, som Rudersdal Avis har set.

Jura for begyndere

Og imens går tiden, og Kim Glavind må holde boet efter sin mor åbent - ellers frygter han, at kommunen slet ikke vil tilbagebetale de penge, som de har erkendt, at de skylder hans mor - det vil sige dødsboet.

"Det skriger til himlen. Det her er jura for begyndere, og det magter kommunen overhovedet ikke. De roder rundt i begreberne, og de forstår det ikke. Det er ellers meget enkelt: Når man afgår ved døden, opstår der en ny juridisk enhed, dødsboet, og den juridiske enhed lever, indtil dødsboet er afsluttet. Den lever sit eget liv, den har en konto, den enhed har ansvar og pligter. Hvis der er regninger, så bliver de også sendt til dødsboet. Det er fuldstændig normal praksis. Det er kun kommunen, der er så skrigende inkompetent, at den ikke kan finde ud af det," lyder det fra en frustreret Kim Glavind.

Han har løbende været i dialog med kommunen, som fastholder, at de må afvente betalingsoplysninger fra Skifteretten. Og det mener han slet ikke, at kommunen har brug for.

Lang proces skal ikke gå ud over borgerne

Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Waage, har også svært ved at forstå, hvorfor Rudersdal Kommune fastholder, at man bliver nødt til at afvente oplysninger fra Skifteretten, før man kan udbetale de penge, som de har erkendt, at de skylder.

"Det ligger helt fast, at hvis det private skifte ikke er afsluttet, så må det være tilstrækkeligt, at det kan dokumenteres over for kommunen, at dødsboet eksisterer, for eksempel med et brev, hvor der står hvem der er bobestyrer. Kommunen vil ikke kunne lade være med at udbetale pengene, fordi de ikke har en udtalelse fra skifteretten. Det kan sagtens bevises på anden måde," siger han.

Og hvis der, som kommunen oplyser, er udfordringer med at få disse oplysninger via skifteretten, så skal det da i hvert fald ikke gå ud over borgerne, mener han.

"Det vil aldrig nogensinde være sådan, at det er problemer med, at man ikke kan komme igennem til skifteretten, der skal gøre, at dødsboet ikke kan få sine penge. Det er helt sikkert. Kommunen må bekræfte, at det aldrig kan være sådan, at borgeren eller arvingerne taber penge på, at kommunen ikke kan komme igennem til skifteretten. Så må de få de oplysninger på en anden måde," siger Frederik Waage.

Ingen penge til afsluttede dødsboer

En af flere grunde til, at Kim Glavind er voldsomt frustreret over Rudersdal Kommunes håndtering af denne tilbagebetaling er, at han føler sig tvunget til at holde dødsboet efter sin mor åbent.

Rudersdal Kommune har nemlig besluttet ikke at tilbagebetale penge til allerede afsluttede dødsboer. Den beslutning er truffet på baggrund af kommunens egen juridiske vurdering, der siger, at et afsluttet dødsbo ophører med at eksistere. Og:

"Det vurderes, at tilbagebetalingen i tilfælde af et afsluttet dødsbo heller ikke kan ske til den afdødes pårørende. Det skyldes, at pengene tilhører den afdøde og kun kan udbetales til den afdødes dødsbo, hvis det stadig findes eller - som ovenfor anført - ikke er blevet genåbnet af skifteretten."

Den beslutning er Kim Glavind først og fremmest rigtig fortørnet over, at man har besluttet. Han ser en direkte parallel til den tilbagebetaling af ejendomsskat - også til arvinger efter afdøde - som Folketinget netop har besluttet, og han mener, at når Staten kan betale penge, den har erkendt, at den skylder til arvinger, så burde Rudersdal Kommune også kunne.

"Det er et spørgsmål om politik - ikke jura. Det skyldes udelukkende, at man ikke vil bruge ressourcerne og løfte den tunge administrative opgave," siger han.

Men den beslutning betyder også, vurderer han, at i takt med at tiden går, og kommunen efter hans mening forhaler processen, at en række dødsboer bliver afsluttet, og at kommunen hver gang det sker slipper for at betale pengene tilbage.

"Jeg kan selvfølgelig godt se fidusen, hvis man trænerer sagen og derved tvinger os til at lukke dødsboet før dens afslutning, så er vi blevet til et afsluttet dødsbo, hvor kommunalbestyrelsen åbenbart har besluttet, at der ikke skal ske tilbagebetaling."