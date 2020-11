Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), afviser på det kraftigste nye påstande fra administrator og bestyrelsesmedlemmer på Lions Park Birkerød. Samtidig udtrykker han bekymring for, om sagen giver utryghed blandt beboere, brugere og medarbejdere. Foto: Joram Gregers Menzer

Vred borgmester i Lions-sagen: Beskyldninger er grebet ud af luften

Rudersdal - 02. november 2020 kl. 06:45 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Jens Ive (V) er vred. Rudersdals borgmester lægger ikke et øjeblik skjul på, at han er vred over, at advokat Bjarne Johnsen, administrator på Lions Park Birkerød, efter hans opfattelse igen fremsætter »løse og udokumenterede« påstande i en artikel her på sn.dk, hvor administrator skruer bissen på.

Han er også vred over, at både bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer sætter spørgsmålstegn ved Rudersdal Kommunes motiver og forsøger at fremmane et skræmmebillede som ifølge borgmesteren »er grebet ud af luften«.

- Ja, jeg er faktisk rigtig vred. Men først og fremmest er jeg også bekymret. Det er jeg, fordi en uenighed om økonomi og legitimitet ikke bliver løst gennem dialog, men ved gentagne artikler, »løse påstande og konspirations-teorier« i avisens spalter, siger Jens Ive som svar på artiklen, der kan læses her på sn.dk.

Pas på borgerne - Desværre er det de daglige brugere af Lions Park Birkerød, som bliver de store tabere her. Lions Park Birkerød er et plejehjem og aktivitetscenter for byens ældre borgere. Vi bør alle have fokus på, at rammerne for både nuværende og kommende beboere, brugere og medarbejdere er så trygge som muligt. Det er Rudersdal Kommunes interesse og grunden til, at vi insisterer på, at bestyrelsen skal være lovligt valgt og at de offentlige midler, som er en væsentlig forudsætning for Lions Park, bliver brugt korrekt. Jeg ville ønske, at administrator og bestyrelsen delte denne interesse, fortsætter borgmesteren.

Jens Ive ønsker ikke at kommentere Bjarne Johnsens seneste udtalelser her i lørdagsudgaven. Han siger dog kortfattet:

- Det virker som om, Bjarne Johnsen tror, at der er tale om en halvdårlig Hollywoodfilm med helte og skurke. Hvis det er sådan, så må jeg bare sige, han skyder med løst krudt.

Klare interesser på spil Borgmesteren slår i samme åndedrag fast:

- En gang for alle... Administrator, advokat Bjarne Johnsen, henholder sig til en ikke lovlig bestyrelse, og det ved han. Jeg tror, det er åbenbart for enhver, at når der er tale om trygheden for sårbare Rudersdal borgere, og mange millioner kroner i offentlige midler så må og skal Kommunalbestyrelsen kræve at aftaleparten - bestyrelsen for plejecenteret, er lovlig og legitim. Ligeledes er det ikke til diskussion, at Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har instruktionsbeføjelse over for de to medlemmer, kommunalbestyrelsen har udpeget.

Jens Ive kommer ligesom Bjarne Johnsen ind på den kommunale styrelseslovs §68a, stk. 3:

- Paragraffen kan uden tvivl fortolkes på mange måder, men her er det afgørende, at bestyrelsesmedlemmerne varetager kommunens og borgernes interesser i relation til de kommunale opgaver, Lions Park Birkerød udfører og i overensstemmelse med den driftsaftale, vi har indgået. Det kan Google ikke lave om på, lyder det spidst fra borgmesteren.

Jens Ive vil også gerne understrege, at Rudersdal Kommune IKKE skylder Lions Park Birkerød penge. Han siger videre:

- Når den eksterne revisionsundersøgelse ikke er afsluttet, er grunden alene, at administrator ikke samarbejder og indtil videre ikke har udleveret det materiale, der er bedt om, og som for længst skulle have været afleveret til revisionsundersøgelsen. Det er igen et udtryk for manglende vilje til at samarbejde om at komme videre. Det skylder vi ikke mindst beboerne, brugerne og medarbejderne, slutter Jens Ive.

