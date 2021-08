Voxpop: Derfor bor vi på Nærum Camping

Marianne og Mogens Frandsen bor i Spanien og tilbringer hvert år et par måneder i Danmark. De seneste 14 dage har de været på Nærum Camping. "Tidligere var vi hjemløse, når vi kom hjem til Danmark og boede hos venner og familie. For et par år siden købte vi campingvognen. Det er første gang vi ligger her i Nærum," siger Mogens Frandsen, der i øvrigt er kendt af mange på Solkysten, fordi han er menighedsrådsformand for den danske kirke. "Nærum ligger centralt for mange af de ting, vi skal i området og for mange af dem, vi skal besøge, mens vi er i landet. Værtsparret er meget serviceminded. Her er fantastiske cykelstier, og så kan jeg også cykle hen og kigge til min gamle arbejdsplads hos IBM," siger Marianne Frandsen. På campingpladsen kommer man let i snak med andre. Og Marianne og Mogens Frandsen hyggede sig fint med naboerne Aase og Steen Bønsdorff og hunden Bella. Og skulle derfor sige pænt farvel, da parret efter 10 dage trak pælene op for at køre hjem til Aalborg. "Det er anden gang, vi bor her. Vi har familie i området, og det ligger dejlig centralt og giver gode muligheder for at se seværdigheder i Nordsjælland. Vi kommer meget gerne tilbage igen," siger de.