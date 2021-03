Se billedserie Den 9. marts sidste år udgav Birkerød-historikeren bogen »Barrison-feberen«. To dage senere lukkede Danmark ned på grund af corona. Men nu får bogen ny opmærksomhed. Den er nemlig nomineret til »Årets Historiske Bog 2020«. Foto: Allan Nørregaard

Vovede damer kan blive årets bog

Hans Henrik Appels bog »Barrison-feberen« om fem danske teenager-søstre, der i 1890'erne blev den vestlige verdens første store pop-fænomen, er nomineret til Årets Historiske Bog 2020.

Historikeren Hans Henrik Appel fra Birkerød udgav for lige godt et år siden, den 9. marts 2020 bogen »Barrison-feberen«. Den har allerede solgt godt, og nu er den også nomineret til »Årets Historiske Bog 2020«, hvor alle interesserede via et link kan gå ind og stemme på den.

Nomineringen betyder meget for Hans Henrik Appel:

- For det første er det en kæmpe anerkendelse at blive valgt af nomineringskomiteen, der består af nogle af de dygtigste og mest anerkendte historikere. For det andet håber jeg, at nomineringen til Årets Historiske Bog 2020 kan skabe fornyet opmærksomhed og salg af bogen, siger Hans Henrik Appel til Frederiksborg Amts Avis.

Han fortsætter:

Jeg var så uheldig, at udgivelsen sidste år druknede i den første corona-nedlukning, der kom kun to dage efter udgivelsesdagen. Og selvfølgelig vil både anerkendelse og opmærksomhed blive endnu større, hvis det skulle lykkes bogen at vinde, for det er virkelig et stærkt felt af bøger, den er oppe imod.

Bogen fortæller historien om fem danske teenager-søstre, der i 1890'erne fra den ene dag til den anden blev den vestlige verdens første store pop-fænomen med deres uskyldige lillepige-sang og -dans iblandet bizarre og grovkornede tvetydigheder.

Vil du se min mis I Paris blev de hyldet for deres gennem-eksercerede og velkoreograferede fremtoning, hvor man pikant lige kunne ane et stykke bart ben over strømpekanten eller en blottet skulder.

I Berlin klaskede man sig på lårene af grin over deres tynde, næsten drengede kroppe og de mere vulgære påfund som at tilføje børnesangen »Daddy wouldn't buy me a bow-wow«, der handler om en lille pige, der ikke må få en hund, men må nøjes med en kattekilling. Omkvædet er »Do you want to see my pussy«.

For hver gang de synger omkvædet, trækker de deres kjoler længere op, indtil de ved sangens afslutning hver især afslører en levende lille kattekilling i en lomme over skridtet.

Bogen handler dog først og fremmest om 1890'erne som en markant brydningstid, hvor en ny forlystelsesindustri spirede frem i de hastigt voksende storbyer, samtidig med at gamle kristne opfattelser af køn, krop og moral blev undergravet af en helt ny forbrugs- og mediekultur.

Bogen følger søstrene fra storby til storby og viser, hvordan brydningerne udspillede sig forskelligt i dem. København nåede de ikke til. Her nedlagde politiet forbud mod dem på forhånd. Og efterhånden rejste der sig moralske bevægelser imod dem også i andre lande.

Det er netop dette greb med at bruge den forrygende historie om søstrene til at give et indblik i en fascinerende tid, der er nomineringskomiteens begrundelse for at vælge »Barrison-feberen« som en af kun fem af årets historiebøger til afstemningen.

Bogen er udgivet på Haase Forlag. Den koster 300 kroner og kan købes i boghandlere eller på forlagets hjemmeside.

Derfor er bogen nomineret: Nomineringskomiteens begrundelse for at vælge »Barrison-feberen« som en af kun fem af årets historiebøger til afstemningen lyder:

»Hans Henrik Appel har skrevet en fantastisk bog om et af 1890'ernes glemte popfænomener. En kuriøs fortælling om en flok danske søstre, der turnerede rundt i verden med en optræden så fræk, at de ikke måtte vise den i København, og den fungerer overraskende godt som et prisme på tidens kulturelle brudflader. Appels viden om både byudvikling, underholdningsindustri, kropskultur og kønsroller i europæiske og amerikanske storbyer omkring århundredeskiftet er imponerende. Som læser kan man næsten blive lidt overvældet af bogens massive sprudlen af informationer. Heldigvis balanceres det hele af forfatterens fortælleglæde og flydende pen og det simpelthen eventyrlige stof om Barrison-søstrenes liv og virknings-historie.«