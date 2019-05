Et brud på en spildevandsledning i Vejlesø betød sidste år, at cirka 230 kilo fosfor blev udledt til vandmiljøet. Forureningen vil påvirke søen negativt i mange år fremover, og kommunen har pålagt vandselskabet Novafos at oprense søen og genoprette den hidtidige tilstand i Vejlesø. Foto: Katrine Wied

Voldsom forurening vil påvirke sø negativt i mange år frem

Rudersdal - 07. maj 2019

Efter sidste års brud på en spildevandsledning, der går tværs gennem Vejlesø i Holte, har Rudersdal Kommune pålagt vandselskabet Novafos, at selskabet skal oprense søen.

Bruddet på ledningen, der leder urenset spildevand fra pumpestationen ved Dronninggård til pumpestationen ved Holte Havn, resulterede i, at i omegnen af 230 kilo fosfor blev udledt til Vejlesø. Det fremgår af et dagsordenspunkt fra morgendagens møde i Miljø- og Teknikudvalget.

Af punktet fremgår det også, at udledningen svarer til, hvad der normalt bliver tilledt søen over en periode på fem år, og at hele søen er påvirket af skaden, fordi udslippet hurtigt blev opblandet i hele vandmassen.

- Det er en relativ voldsom forurening til så lille en sø, så det er bestemt ikke noget, vi er glade for eller stolte over. Det er både ærgerligt for søen og selvfølgelig også for de beboere, der bor i området, siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R).

Spildevandsudslippet vil ifølge dagsordenspunktet påvirke Vejlesøs miljøtilstand negativt mange år fremover.

- Fosfor er jo en gødning, og når man smider 230 kilo gødning ud i en sø, vil man jo gøde den til, at algerne producerer mere, end de burde gøre. Algerne bruger ilten i vandet, og så har fiskene svært ved at overleve, og på et tidspunkt afblomstrer algerne og falder til bunds, og så oplever man det, man kalder bunddød. Så det vil have en negativ effekt for søen, men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige med sikkerhed, hvor slemt det bliver, for hvis vi kan nå at oprense søen, kan vi nok klare os ud af en del, siger Court Møller, der dog ikke er udpræget optimist.

- Jeg frygter ærlig talt lidt, at det kommer til at have en ret stor negativ påvirkning på søen, siger udvalgsformanden.

Novafos skal senest den 1. juni have et anlæg til fjernelse af fosfor i drift. Minirenseanlægget Actiflo er ifølge kommunen den bedste løsning, men anlægget vil næppe være klar til drift inden den 1. juni.

Derfor arbejder man på en løsning, hvor man anvender et skivefiltreringsanlæg, der skal tilbageholde søvandets indhold af partikler - især alger - på et fint filter. Skivefiltrering er ifølge Rudersdal Kommune ikke afprøvet på søvand tidligere.

Court Møller håber og forventer, at Novafos i løbet af i år kan få opsat og aktiveret Actiflo, som skal fjerne i alt 233 kilo fosfor fra Vejlesø. Ifølge Court Møller er det en forholdsvis stor opgave at få oprenset Vejlesø, og Novafos tager ifølge Court Møller opgaven ganske alvorligt.

- Det er en meget seriøs skade, og det er selvfølgelig en skade, man helst ville have undgået. Spildevand, der ryger direkte ud i en vores søer, er helt uhørt, så det tager de meget alvorligt, siger Court Møller.

På onsdagens møde i Miljø- og Teknikudvalget vil repræsentanter fra Novafos være til stede, og her vil Court Møller blandt andet spørge ind til, om der findes præventive foranstaltninger, der kan sikre, at en lignende episode ikke opstår igen.

- Det er jeg selvfølgelig meget interesseret i at få svar på. Måske kan man sætte et beredskab op, der hurtigt kan se, om eksempelvis trykket i en ledning er lavere end normalt, for hver eneste dag tæller i sådan en sag, siger Court Møller.

Bruddet på spildevandsledningerne blev opdaget den 4. december sidste år, og bruddet var formodentlig sket 10-15 dage tidligere. Da man opdagede bruddet, stoppede man spildevandsstrømmen gennem ledningen, og der er efterfølgende lagt et nyt rør og ikke siden sket udslip.

Ifølge Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden har dykkere, der har tilset søbunden omkring brudstedet, konstateret, at der er sket et betydeligt udslip af urenset spildevand.

»Der er store mængder toiletpapir på søbunden, som langsomt vil gå i opløsning. De øvrige lettere rester fra toiletskyllevand dukker stadig løbende op til overfladen og bliver løbende opsamlet af Novafos«, står der blandt andet i dagsordenen.

Court Møller forsikrer dog om, at der ikke skulle være sundhedsfare for borgerne i området.